Zoo in NRW: Drastische Entscheidung! Wird ein Besucherliebling eingeschläfert?

Diese Entscheidung wird für die Mitarbeiter eines Zoo‘ in NRW alles andere als leicht gewesen sein. Denn es geht um nicht weniger als das Leben eines Besucherlieblings. Doch dem Tier geht es aktuell leider nicht mehr gut.

Nun hat der Zoo in NRW die Besucher schon mal darauf vorbereitet, was in naher Zukunft passieren könnte: die Einschläferung des Tiers.

Zoo in NRW: Drastische Entscheidung

Manchmal muss man auch sehr unangenehme und unschöne Entscheidungen treffen. Das trifft auch auf die Mitarbeiter von Zoos zu. Vor einer solchen stehen aktuell die Angestellten vom Zoo in Wuppertal. Dabei geht es um die 48-jährige Gorilladame „Roseli“, der es gesundheitlich leider nicht mehr gut geht, wie in einem Post auf der Facebook-Seite des Zoos zu lesen ist.

++ Zoo Dortmund trifft drastische Entscheidung – mehr als 45 Tiere eingeschläfert +++

„Gorilladame „Roseli“, 48 Jahre alt, ist aktuell gleich mit mehreren Erkrankungen in Behandlung. Eine schwere Hüftarthrose bereitet dem hochbetagten Tier Schmerzen und schränkt seine Beweglichkeit ein. Auch eine chronische Wunde macht ‚Roseli‘ zu schaffen“, heißt es. Außerdem nehme sie grundsätzlich wenig am Gruppenleben teil und zeige auch kaum Interesse an Artgenossen. Deswegen befinden sich das Tierpflege- und Veterinärteam sowie der Zoodirektor in Gesprächen über den Zustand des Affen.

Wird die Gorilla-Dame bald eingeschläfert?

In dem Post heißt es weiter: „‚Roseli‘ gehört zu den ältesten Individuen im Zuchtbuch und das Ende ihres Lebens ist nah. In einer solchen Situation ist Lebensqualität grundsätzlich wichtiger als ein Ringen um jeden Tag längere Lebenszeit.“ Aktuell werde täglich ihr Verhalten und Gesundheitszustand bewertet. Außerdem bekomme sie Medikamente gegen die Schmerzen. „Dennoch ist der Tag, an dem wir gemeinsam entscheiden, ihr das letzte Stück des Weges zu ersparen, sicher nicht mehr weit“, so die traurige Mitteilung.

Weitere spannende News:

Die viele Fans des Zoos können die Entscheidung nachvollziehen und drücken unter dem Post ihr Mitgefühl aus. „Danke für diese offene Kommunikation. Alle die sie pflegen – genießt die letzten Momente mit dieser wunderbaren Seele und verwöhnt sie bis die Zeit gekommen ist. Viel Kraft dem Team und allen, die ihr nahe sind“, kommentiert beispielsweise eine Frau. Eine andere ergänzt: „Ihr macht schon das Richtige! Klar ist es traurig, aber leiden soll sie auch nicht!“