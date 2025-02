Zoo in NRW verkündet große Überraschung – doch kein Abschied für immer

Schade, Schokolade. Der Grüne Zoo Wuppertal in NRW muss einen Besucherliebling verabschieden. Für ein Tier ging es schon am Dienstag (18. Februar) auf in die Niederlande. Die Besucher werden es nie wiedersehen.

Damit verliert der Zoo in NRW auch das letzte Tier dieser Art. Doch macht er zugleich auch eine große Ankündigung. Es wird dennoch ein Wiedersehen geben. Darüber hinaus macht der Tierpark auch noch ein weiteres Versprechen.

Zoo in NRW verabschiedet sich von Ayo

Tschüss, Ayo! Die letzte im Grünen Zoo Wuppertal verbliebene Gepardin hat am Dienstag den Tierpark verlassen und ist bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen. Sie lebt jetzt im ZooParc Overloon in den Niederlanden. Bei ihrer Ankunft dort gab es tatsächlich ein großes Wiedersehen – zumindest indirekt.

Auch interessant: Zoo Wuppertal: Roter Panda ausgebrochen – Tierpfleger müssen handeln

Denn in Overloon lebt Emma, eine Tochter ihrer Schwester Asali. Somit treffen Tante und Nichte in den Niederlanden aufeinander – das allerdings zum ersten Mal. Dennoch wird sich Ayo sicherlich freuen, auch in ihrem neuen Zuhause Verwandte zu haben.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zoo in NRW will wieder Geparden halten

Mit dem Weggang der Gepardin gibt der Wuppertaler Zoo die Haltung der Art allerdings fürs Erste auf. Die Betonung liegt hierbei jedoch auf „fürs Erste“. Denn der Tierpark verspricht: „Die bedrohte Tierart wird mittelfristig in den Grünen Zoo Wuppertal zurückkehren“. So laufen bereits die Planungen für eine neue Geparden-Anlage.

Der bisherige Standort wird umfunktioniert und weicht einer geplanten Erweiterung des Elefantengeheges. Dort sollen neue Lagerflächen entstehen. Die neue Geparden-Anlage wird somit an einem anderen Standort im Zoo errichtet. Bisher ist das Management allerdings noch nicht mit einem genauen Zeitplan herausgerückt.