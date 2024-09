Zoo in NRW gibt Geheimnis preis – das wussten sicher die wenigsten

Zoo-Fans kommen in Nordrhein-Westfalen voll auf ihre Kosten. Ob in Köln, Gelsenkirchen oder Dortmund, die Zoos in NRW reihen sich aneinander und bieten ein wunderbares Ausflugsziel für Familien und Tier-Fans. Vor allem Kinder sind begeistert, so viele Tiere aus nächster Nähe zu sehen. Doch ein Zoo ist mehr als nur eine Tierausstellung. Die Einrichtungen haben auch einen Bildungsauftrag und sollen die Öffentlichkeit für den Erhalt der biologischen Vielfalt sensibilisieren.

Bei einem Zoobesuch erfährt man daher auch allerhand über die Tiere selbst. Meist sind an den Gehegen Infotafeln mit praktischen Informationen angebracht. Auch über soziale Medien informieren die Verantwortlichen gerne über die Tiere, die bei ihnen leben. So auch der Krefelder Zoo.

Zoo in NRW: Kanntest du den Fakt über dieses Tier?

Tiger gehören wohl zu den beeindruckendsten Wildtieren, die gerne bewundert werden. Aber wusstest du schon, was es mit den gestreiften Großkatzen auf sich hat? Wie alle Katzenarten können Tiger ihre Ohren unabhängig voneinander bewegen. So können sie mehrere Geräusche gleichzeitig wahrnehmen und das Gebrüll anderer Tiger bis zu acht Kilometer weit hören, berichtet der Krefelder Zoo auf Facebook.

Auch die Stellung der Ohren ist dabei nicht unerheblich und leistet einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation, wie der Zoo in NRW beschreibt:

„Sind die Ohren nach vorne und leicht seitlich ausgerichtet, bedeutet es, dass der Tiger etwas interessantes hört, oder spielen möchte.

Sind die Ohren spitz aufgestellt und exakt nach vorne ausgerichtet, ist der Tiger wachsam und aufmerksam.

Sind die Ohren seitlich angelegt, ist der Tiger in Abwehrhaltung. Er hat etwas entdeckt, das ihn verunsichert.

Sind die Ohren nach hinten gedreht und leicht aufgestellt, sollte das Gegenüber lieber das Weite suchen.“

Aber nicht alle Fragen rund um den Tiger sind geklärt. Viele Tiger haben weiße Punkte an den Ohren. Die Forscher sind sich noch nicht einig, wozu diese dienen. Einige vermuten, dass sie Angreifer abschrecken sollen. Wer also das nächste Mal in einem Zoo in NRW vor einem Tigergehege steht, sollte genau darauf achten, wie die Ohren ausgerichtet sind und wie der Tiger gerade drauf ist.