Zoo in NRW: Plötzlich sind überall Baustellen – das steckt dahinter

Bei einem Besuch in diesem Zoo in NRW staunen die Besucher nicht schlecht, denn ganz plötzlich finden sich überall Baustellen. Über den Grund können sich die Fans des Tierparks Hamms jedoch freuen.

Momentan befindet sich der Zoo in NRW in der Wintersaison, die von November bis Februar geht. Während dieser Zeit können die Besucher selbstverständlich trotzdem den Tierpark Hamm besuchen – jedoch schließt der Zoo bereits um 17 Uhr, statt wie in der Sommersaison um 19 Uhr. Gleichzeitig will der Zoo die kalte Jahreszeit nutzen, um das Erlebnis für die Besucher und das Wohlergehen der Tiere zu verbessern. Um dies zu erreichen, finden sich im Tierpark Hamm momentan mehrere Baustellen.

Zoo in NRW: Neue Anlage im Bauernhof-Revier

Auf Facebook berichtet der Tierpark Hamm, dass diese Baustellen jetzt vorangebracht werden sollen, um „den Park für eine tolle neue Saison mit euch startklar zu machen.“ Insbesondere im Bereich des Kinderbauernhofs können sich die Besucher freuen, denn dort wird eine komplett neue Anlage aufgebaut. Dort entsteht momentan nämlich ein neuer Ziegenstall, über den sich die Besucher des NRW-Zoos voraussichtlich in der Sommersaison freuen können.

Aber das ist nicht die einzige Veränderung, denn auch die Anlage der Hausyaks wird komplett neu gestaltet. Das ist nicht nur ein großer Vorteil für die Besucher, die bald einen besseren Blick auf die Rinder haben – sondern soll auch die Lebensqualität der Tiere im Park verbessern.

Im Tierpark Hamm war man dabei bereits fleißig. In dem Gehege der Yaks „wurde bereits der alte Boden abgetragen und die Fläche mit Schotter bedeckt. Es folgt eine Schicht aus Dolomitsand“, schreibt der Zoo auf Facebook. Das kommt insbesondere den Yaks zugute, denn „dieser feste Untergrund ist ideal für die robusten Huftiere.“

Besucher haben bald einen freien Blick

Aber auch die Besucher können sich freuen, denn „die Gräben rund um die Anlage werden neu angelegt, sodass die Besucher demnächst einen freien Blick – ohne Zaun – auf die Yaks haben werden.“ Voraussichtlich ab der Sommersaison bekommen die Besucher des NRW-Zoos also bald einen ganz besonderen Blick auf die Hausyaks.

Auch in den Kommentaren auf Facebook freuen sich die User über die Bauarbeiten im Zoo in NRW. Ein Nutzer lobt den Tierpark Hamm: „Da freue ich mich sehr, dass wieder weitere positive Neubauten für die Tiere erfolgen. Ich kann nur sagen: prima!“