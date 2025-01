Zoo in NRW verhängt Gehege-Scheiben – irre, was im Verborgenen abgeht

Große Verwirrung bei den Besuchern im Zoo in NRW, denn ganz plötzlich kann man nicht mehr in ein Gehege blicken. Der Tierpark Hamm hat die Fensterscheiben des Geheges nämlich verdeckt, denn es gibt eine große Veränderung im Zoo.

Der NRW-Zoo hat nämlich zwei neue Bewohner, die gerade erst aus einem Zoo in Tschechien nach Deutschland gezogen sind. Da die beiden noch sehr scheu sind, hat der Tierpark Hamm zusätzliche Zäune eingerichtet und gewisse Fensterscheiben des Geheges verdeckt.

Zoo in NRW: Löffelhunde teilen sich das Gehege

Man hofft, dass sich durch diese Maßnahmen die Tiere stressfrei und behutsam in den NRW-Zoo einleben können. Jedoch sollten die Besucher nicht zu traurig sein, denn „Mit etwas Glück“ kann man die südafrikanischen Löffelhunde „schon auf der Außenanlage beobachten“, wie der Tierpark berichtet.

Löffelhunde sind hundeartige Raubtiere der afrikanischen Savanne. Wie der NRW-Zoo auf Facebook erklärt, „wiegen sie nur knapp 5 Kilogramm, haben aber bis zu 13 Zentimeter langen Ohren – daher auch ihr Name. Damit können sie ihre Beutetiere, wie z. B. Insekten, hören und aufspüren.“

In Zukunft können die Besucher des NRW-Zoos also die süßen Tiere bewundern, jedoch lebt das Löffelhund-Pärchen nicht alleine, sondern hat auch noch Mitbewohner. Die Neuankömmlinge teilen sich nämlich ein Gehege mit den Erdmännchen des Zoos.

Experten beraten den Tierpark Hamm

Ein Zusammenleben, auf das der Zoo in NRW besonders stolz ist. Auf Facebook berichtet er: „Besonders spannend ist die geplante Vergesellschaftung mit den Erdmännchen. Das gab es bisher in noch keiner zoologischen Einrichtung.“ Um auch sicherzustellen, dass die Tiere sich auch im neuen Gehege wohlfühlen, stehen die Mitarbeiter konstant im Kontakt mit Experten der afrikanischen Tierart.

Nicht nur der Zoo in NRW freut sich über den Einzug des Löffelhund-Pärchens, auch die Besucher des Tierparks in Hamm sind außer sich vor Freude. In den Kommentaren schreibt eine Nutzerin: „Ich freue mich schon die Löffelhunde zu sehen und fotografieren zu können.“