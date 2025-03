Vorfall im NRW-Zoo! Besucher plötzlich im Tier-Gehege – Mitarbeiter müssen sofort eingreifen

Wirbel im Tierpark Hamm!

Der Zoo in NRW hatte eigentlich Grund zum Feiern. Am Sonntag, dem 9. März, lockte das strahlende Frühlingswetter mehr als 5.500 Besucher in den Tierpark Hamm – ein Rekord! So viele Besucher hatte der Zoo an einem einzigen Tag noch nie zuvor verzeichnet.

Doch so viele Menschen kann das Zoo-Personal natürlich unmöglich alle gleichzeitig im Blick behalten – und so war die Aufregung natürlich groß, als plötzlich einige Besucher einfach ein Tier-Gehege öffneten und betraten!

Zoo in NRW: Besucher plötzlich im Tier-Gehege!

Unter dem Facebook-Beitrag des Tierparks Hamm zum Besucherrekord wird die Szene hitzig diskutiert. Eine Nutzerin schildert ihre Beobachtungen: „Ich war ehrlich schockiert, dass kein Mitarbeiter im Gehege der Ziegen war und die teilweise völlig unerzogenen Kinder davon abgehalten hat, die Tiere durchs Gehege zu scheuchen!“

Oha – hat sich das tatsächlich so zugetragen? Und wenn ja, wie war es bitte möglich, dass ein Tier-Gehege im Zoo einfach so geöffnet werden konnte? Der Tierpark Hamm äußert sich in den Kommentaren selbst zu dem Vorfall – und beantwortet die brennendsten Fragen.

Chaoten brechen Ziegen-Gehege auf

„Es stimmt, dass vergangenen Sonntag durch Fehlverhalten von Besuchern das eigentlich nicht zugängliche Vierhornziegengehege geöffnet und betreten wurde“, bestätigt der NRW-Zoo am Freitag (14. März).

Dabei betont der Tierpark jedoch: „Das Gehege war ordnungsgemäß verschlossen. Leider wurde ein Zaunpfosten durch Gewalteinwirkung so stark beschädigt, dass das Tor dann trotzdem zu öffnen war. Dies ist unserem Team zum Glück zeitnah aufgefallen, die Besucher wurden des Geheges verwiesen und das Gehege wieder verschlossen.“

Das Gehege war also offenbar von den Chaoten bewusst aufgebrochen worden, um dann das Ziegen-Gehege zu stürmen. Was für Konsequenzen die Tat für die Unruhestifter haben wird – wie etwa Hausverbot im Zoo oder eine Geldstrafe – verriet der Tierpark Hamm nicht.