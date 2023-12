Zoo in NRW: Freier Eintritt an Weihnachten! Doch Besucher sollten sich beeilen

Die Tage bis Weihnachten sind gezählt. Wer jetzt noch nicht alle Geschenke beisammen hat, der sollte sich unbedingt ranhalten. Wiederum andere machen sich gerade aber eher akribisch Gedanken darum, was sie an den Weihnachtstagen Schönes mit ihren Liebsten unternehmen können.

Denn wer es an den Feiertagen eher entspannter angeht und nicht zu sehr im Weihnachtsstress versinkt, dürfte vielleicht noch Zeit für den ein oder anderen Ausflug haben. Und der Tierpark Hamm (NRW) macht seinen Besuchern sogar in diesem Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk: Sie gewähren kostenlosen Eintritt. Wann du kostenlos im NRW-Zoo umherspazieren kannst, erfährst du hier.

Zoo in NRW mit Hammer-Nachricht!

„Freier Eintritt“, diese Nachricht konnten Besucher schon am Mittwoch (20. Dezember) auf der Facebookseite des Tierpark Hamm lesen. Doch wenn du den Zoo-Tieren im Park einen kostenlosen Besuch abstatten willst, dann musst du unbedingt beachten: Nur am „Heiligen Morgen“, also Heiligabend, musst du nichts zahlen.

Besucher müssen sich an diesem Tag ranhalten, denn aufgrund des Weihnachtsfeiertags wird der Zoo am Sonntag (24. Dezember) früher als gewohnt schließen. Schon um 13 Uhr müssen sie den Hammer Tierpark dann wieder verlassen. Doch Tierfans könnten Zeuge eines echten Weihnachts-Highlights werden.

Für Besucher gibt’s schon jetzt kein Halten mehr

Denn nicht nur den Besuchern wird im Tierpark Hamm an Heiligabend ein besonderes Geschenk gemacht. Auch die Tiere sollen an diesem Tag kleine Geschenkpakete erhalten. Was sich hinter den bunt eingepackten Präsenten verbirgt, verrät der Zoo bereits auf Facebook. „Zum anderen bekommen all unsere Tiere Geschenke mit leckerem Futter“, heißt es in einem aktuellen Beitrag.

Unter dem Social-Media-Post haben bereits einige Besucher ihre Liebsten verlinkt. So fragt etwa eine Frau: „Ich gehe mit den Kindern dorthin, wenn das Wetter mitspielt, und du kochst?“ Auch eine andere Tierfreundin fragt ihren Bekannten: „Wie wäre es?“ Bleibt zu hoffen, dass dem NRW-Zoo am Ende nicht wirklich das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Am Donnerstag (21. Dezember) warnen Experten vor heftigem Unwetter. Alle Infos dazu in unserem aktuellen News-Blog.