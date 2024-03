Zoo in NRW: Tiere müssen Gehege verlassen – Besucher werden sie nie wieder sehen

Ein Zoo in NRW geht derzeit einen ungewöhnlichen Weg. Zumindest auf den ersten Blick. Denn anstelle, dass der Zoo in NRW neue Tierarten in sein Gehege aufnimmt, müssen einige Tiere den Zoo wieder verlassen.

Für Besucher wird das bedeuten, dass sie diese Tiere wohl nie wieder sehen werden. Wer aber genauer hinschaut, wird sehen, dass sich hinter der Aktion eine sehr schöne und wichtige Aktion verbirgt.

Zoo in NRW wildert Vögel aus

„Aufbruch aus der Voliere“, schreibt der NaturZoo Rheine auf Facebook. Bereits Anfang Februar hatte der Zoo erstmals davon berichtet, dass drei junge Waldrappen aus dem eigenen Bestand dafür ausgewählt wurden, um gemeinsam mit Tieren aus anderen Zoos in Spanien ausgewildert zu werden. Diese drei jungen Waldrappen wurden jetzt zusammen mit 36 anderen Jungvögeln aus insgesamt zwölf europäischen Zoos in Spanien ausgewildert.

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat aber einen wichtigen Nutzen. Die Auswilder-Aktion läuft unter dem Projekt „Proyecto Eremita“, welches bereits seit 20 Jahren daran arbeitet, eine stabile und sich selbst erhaltende Population in Andalusien aufzubauen. Die Auswilderung der drei jungen Waldrappen aus dem NaturZoo Rheine gehört dabei zu den neusten Aktionen des „Proyecto Eremita“.

Zoo in NRW freut sich

Der NaturZoo Rheine freut sich sehr über dieses Artenschutz-Projekt: „Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Zoos aus Europa kooperieren und zusammen daran arbeiten, eine bedrohte Art zu schützen.“

Auch Tierfreunde auf Facebook sind begeistert von dem Projekt. „Den Waldrappen und dem Projekt alles Gute“ und „Tolles Projekt“, schreiben zwei Frauen unterstützend. Im NaturZoo Rheine werden sie die Vögel wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber durch die Auswilderung wird dabei geholfen, dass der Bestand weiter anwächst und bedrohte Arten geschützt werden.