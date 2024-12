Zoo in NRW: Dramatische Entwicklung – Tierfreunde müssen schlucken

Eigentlich sind es erfreuliche Neuigkeiten. Im Zoo Köln (NRW) gab es Nachwuchs. Gleich sechs Jungtiere wurden hier geboren. Die Kleinen sind kräftig und gesund – und das müssen sie auch sein. Denn auf ihnen ruht eine große Hoffnung. Sie sind Teil eines langfristigen Plans des Kölner Zoos in NRW.

Zoo in NRW zeigt Hoffnungs-Nachwuchs

Der Tierpark freut sich über frischen Nachwuchs und verkündet diesen auf seiner offiziellen Facebook-Seite. „In der Terrarienabteilung des Kölner Zoos sind wieder Vietnamesische Krokodilschwanzechsen (Shinisaurus crocodilurus vietnamensis) zur Welt gekommen: sechs kräftige Jungtiere.“ Dort teilen die Mitarbeiter auch ein kurzes Video von den Kleinen in ihrem Zuhause.

Die sechs Neuzugänge markieren einen fulminanten Erfolg: „Insgesamt sind es nun schon 44 Jungtiere, die in Köln das Licht der Welt erblickt haben“. Natürlich leben diese längst nicht mehr dort und wurden bereits an andere Zoos weitervermittelt. Sie bleiben allerdings teil eines weltweiten „Erhaltungszuchtnetzwerks“. In Ostrava, Tschechien, sowie in Malmö, Schweden, konnte sich die Pfleger ebenfalls über Nachzuchten freuen.

Zoo in NRW: Tierart vom Aussterben bedroht

„Und das ist auch gut so“, merkt der Kölner Zoo an, „denn laut Populationsschätzungen gibt es in Vietnam nur noch etwa 150 frei lebende Vietnamesische Krokodilschwanzechsen, die durch Lebensraumzerstörung, Kohleabbau und illegales Absammeln vom Aussterben bedroht sind“. Die Tierart steht tatsächlich auf der Roten Liste der IUCN. Darin wird die Krokodilschwanzechse als stark gefährdet aufgeführt.

Neben ihrem Vorkommen in der freien Wildbahn – in Vietnam und China – fördert die „EAZA Artenschutzkampagne Vietnamazing. Save nature“ den Erhalt der Tiere. So plant auch der Kölner Tierpark bereits eine Rückführung einiger Exemplare, zurück in ihren natürlichen Lebensraum in Vietnam.