Zoo in NRW: Besucher entdeckt neue Tierart – selbst Tierpfleger wussten von nichts

Da staunten selbst die Tierpfleger aus dem Allwetterzoo Münster nicht schlecht. Wie der NRW-Zoo am Sonntag (3. November) mitteilte, hat ein Besucher neulich eine besondere Entdeckung gemacht.

So wurde der Besucher auf eine Tierart aufmerksam, die der Zoo in NRW bis dahin eigentlich gar nicht zu seinen Bewohnern zählte. Jetzt richten sich die Verantwortlichen an alle Tierfreunde.

Zoo in NRW: Neue Tierart entdeckt

Er ist nur drei Zentimeter groß und deshalb schnell zu übersehen: der Spinnenläufer „Scutigera coleoptrata“. Eigentlich sollte der Hundertfüßer weder im Allwetterzoo Münster, noch in freier Wildbahn in NRW vorkommen. Denn die wärmeliebende Insektenart bevorzugt nach Angaben des NRW-Zoos eigentlich den Mittelmeerraum.

Doch durch den Klimawandel breitet sich die Spinnenläufer-Art immer weiter nach Norden aus. In den 1980er-Jahren wurde das giftige Tier erstmals in Österreich entdeckt. Im Jahr 2011 wurde es das erste Mal in NRW gesichtet – nun also auch im Allwetterzoo Münster.

Überraschende Entdeckung eines Spinnenläufers in NRW-Zoo. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Depositphotos

NRW-Zoo mit wichtigem Aufruf

Die Verantwortlichen haben die Entdeckung gleich auf der Webseite „Observation.org“ gemeldet und rufen jeden dazu auf, ihre Entdeckungen ebenfalls dort einzutragen: „So können Forscher*Innen besser verstehen, wie sich die Arten in Deutschland verbreiten“.

Manch einem kommt das Tier sogar bekannt vor. „Letzte Woche rannte so ein Gerät bei uns durchs Wohnzimmer“, schreibt ein Tierfreund auf der Facebook-Seite des Zoos und muss zugeben: „Jetzt hab ich den schon weggemacht. Wusste nicht, dass die selten sind.“

Nach Angaben des Allwetterzoos stehen Fliegen, Spinnen, Mücken und sogar Bienen und Wespen auf dem Speiseplan des Spinnenläufers: „Er beißt seine Beute und tötet sie mit einem Gift. Das Gift sei für Menschen ungefährlich, „aber ein Biss kann wehtun“.