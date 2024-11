Zoo Wuppertal: Schock-Fund im Gehege – Tier plötzlich tot aufgefunden

Der Wuppertaler Zoo ist normalerweise voll von fröhlichen Gesichtern und Kinderlachen. Schließlich sorgen die vielen tierischen Bewohner nicht nur für staunende Blicke, sondern auch für große Augen. Doch in diesem Jahr kann der Zoo nicht nur auf sonnige Zeiten zurückblicken, sondern auch auf schreckliche Ausnahmezustände.

So starben Anfang des Jahres zahlreiche Tiere nach dem Ausbruch der Kuhpocken (⇾ mehr dazu hier). Und nun fanden die Tierpfleger erneut ein totes Tier im Gehege – für sie ein absoluter Schock.

Zoo Wuppertal: Trauer wegen Todesfall

Fünf Erdmännchen, vier Halsbandpekaris, die Nebelparderkatze „Ambika“ und die Sandkatze „Sea“ fielen damals den Kuhpocken zum Opfer. Und nun muss der Zoo einen weiteren Todesfall verkraften – wieder sind die kleinen, süßen Raubkatzen betroffen. So teilte der Zoo auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit, dass „unser männlicher Arabischer Sandkater „Greyjoy“ leider am 30. Oktober nach einer Wirbelsäulenverletzung (…) verstorben“ ist.

Doch was genau ist passiert? Auch das teilten die Tierpfleger aus NRW mit. So schrieben sie, dass bei dem Tier in der vergangenen Woche „plötzlich eine ausgeprägte Lähmung der Hinterbeine“ aufgetreten sei. Daraufhin wurde der Kater sofort gründlich untersucht und ein Röntgenbild zeigte die Ursache: „Ein Bruch eines Wirbelkörpers“. Schnell wurde er operiert und es bestand zunächst Hoffnung.

Doch nun wurde der junge Kater „am Morgen des 30. Oktober tot aufgefunden“. Das besonders Traurige daran? Der Kater kam erst „im April (…) in den Grünen Zoo Wuppertal“. Damals teilten die Tierpfleger auch stolz einige Videoaufnahmen, auf denen der Kater vorsichtig aus seiner Transportbox lugt und sein neues Zuhause beschnuppert. ⇾ Hier kannst du das süße Video sehen.

„Wird entschieden, wie es weiter geht“

Nicht nur daran erinnerte der Zoo, sondern er teilte auch eine weitere traurige Nachricht mit: „Mit seinem Tod endet nun vorerst die Haltung dieser charismatischen Kleinkatzen im Grünen Zoo. In Abstimmung mit dem EEP wird entschieden, wie es zukünftig mit der Haltung und Zucht von Arabischen Sandkatzen im Grünen Zoo Wuppertal weitergeht“, hieß es.

Verständlich, dass die Reaktionen der Fans voller Trauer waren. So schrieb ein User: „Oh wie traurig, mein Beileid“. Auch ein anderer Nutzer meinte: „Oh nein. RIP.“

Es bleibt also abzuwarten, wie es mit der Haltung und Zucht der Kleinkatzen im Grünen Zoo Wuppertal weitergeht.