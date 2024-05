Zoo in NRW: Pfleger wagen Blick in Gehege – und müssen sofort die Nachricht verkünden!

Steigende Temperaturen und der nahende Sommer schreien förmlich nach dem Ausflug in einen Zoo in NRW. Besonders beliebt ist dabei der Allwetterzoo in Münster, der auch an Regentagen besucht werden kann und von Löwen über Affen bis hin zu Reptilien wirklich alles zu bieten hat. Doch nicht nur die Besucher kommen auf ihre Kosten, auch die Tierwelt profitiert von der Arbeit der Zooverantwortlichen.

Das vom Allwetterzoo Münster und der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) ins Leben gerufene Internationale Zentrum für Schildkrötenschutz (IZS) hat sich zum Ziel gesetzt, die asiatischen Landschildkröten vor dem Aussterben zu bewahren. Und genau hier ist jetzt ein großer Meilenstein gelungen!

Zoo in NRW: Das hat es noch nie gegeben!

Das ACCB ist ein Artenschutzzentrum des Allwetterzoos Münster in Kambodscha. Seit vielen Monaten arbeitet hier ein hartnäckiges Team daran, die vom Aussterben bedrohten Gelbkopf-Tempelschildkröten zu züchten. Jetzt ist endlich etwas gelungen, was es vorher noch nie gegeben hat! Was die Pfleger nun im Gehege entdeckten, mussten sie sofort verkünden.

„Zum ersten Mal überhaupt haben sich im kambodschanischen Artenschutzzentrum des Allwetterzoos nicht ein, nicht zwei, sondern drei Weibchen erfolgreich gepaart.“, berichten die Verantwortlichen des NRW-Zoos im Internet.

Ende März schlüpften die ersten Jungtiere aus ihren Nestern. Die Auswilderung des gezüchteten Nachwuchses hat dabei die höchste Priorität.

Der große Zuchterfolg ist nicht nur für den Zoo in NRW, sondern für die gesamte Tierwelt von großer Bedeutung: Man geht davon aus, dass die Population in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet in den letzten drei Generationen um mehr als 80 Prozent zurückgegangen ist. Gelbkopf-Tempelschildkröten sind durch den Handel mit Wildtieren stark gefährdet und werden insbesondere für den menschlichen Verzehr und die traditionelle Medizin gejagt.

„Aller guten Dinge sind Drei“, freuen sich auch die Verantwortlichen im Netz. Als „sehr gute Nachrichten für die die Gelbkopf-Tempelschildkröten“, bezeichnen sie diesen großen Durchbruch. Tolle Neuigkeiten aus diesem Zoo in NRW also!