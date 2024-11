Zoo in NRW in großer Sorge: Besucher-Liebling völlig ausgeliefert

„Weeheeheehee dee heeheeheehee weeoh aweem away. In the jungle, the mighty jungle

the lion sleeps tonight…“ Doch der Löwe schläft nicht nur tief im Dschungel, nein, gleich zwei der männlichen Raubtiere leben auch in einem Zoo in NRW. Jetzt haben die beiden Männchen weiblichen Nachwuchs im Gehege.

Doch um einen ungewollten Zwischenfall zu vermeiden, haben die Tierpfleger bei einem Tier einen chirurgischen Eingriff vorgenommen. Dieser könnte nun Auswirkungen auf den Zoobetrieb in NRW haben.

Zoo NRW: Löwen-Weibchen operiert – möglicherweise „unfruchtbar“

So teilte der Grüne Zoo Wuppertal auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit, dass mit dem Einzug „zweier junger Löwinnen die neue Ära der Löwen“ begonnen habe. Und weiter: Bei den Weibchen „Alore“ und „Amera“ handelt es sich um die Unterart Nördlicher Löwe“. Zwei Weibchen und zwei Männchen? Da schießen einem viele zuckersüße Gedanken durch den Kopf. Wovon die Rede ist?

Von Tierbabys! Klar, wer findet die kleinen kuscheligen Pandabären, die quirligen Elefantenbabys oder auch die unbeholfenen Raufbolde der Löwenbabys nicht super drollig? Doch nicht immer ist der Nachwuchs von der Zooleitung erwünscht – nicht nur von Überbevölkerung in den Gehegen ist die Rede, sondern auch von Inzest.

Das gilt auch für das Weibchen „Amera“, das „bis zu ihrem Umzug nach Wuppertal in einem Schweizer Zoo, gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern“ lebte. Und damit es eben nicht zur Paarung kommt, „wurde ihr ein Hormonimplantat unter die Haut gesetzt, das sie unfruchtbar macht“.

„Risiko für die Fruchtbarkeit“: Implantat wurde entfernt

Klingt traurig, aber der Zoo NRW betont, dass es „für die kurzfristige Situation vor Ort die beste Lösung“ war, denn „die genetische Inzuchtsituation [hätte] den Ausschluss aus der Erhaltungszucht bedeutet“. Doch neben all diesen Vorteilen birgt der Eingriff auch „ein Risiko für die Fruchtbarkeit der jungen Löwin“. Warum? Die Implantate wurden nicht für Löwen entwickelt, sondern für Kleintiere wie Hunde und Katzen.

Hier kannst du die zwei Löwen-Weibchen sehen:

Inzwischen wurde ihr das Implantat entfernt, denn sie soll „genau wie „Alore“ in Zukunft Junge bekommen können“. Nun bleibt es abzuwarten, ob in den nächsten Monaten eine Rolligkeit zu beobachten sein wird. Die Daumen sind gedrückt!