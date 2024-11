Zoo in NRW kämpft beim Blick ins Gehege mit den Tränen – „Bald müssen wir Abschied nehmen“

Im Zoo Krefeld (NRW) stehen schwere Tage bevor…

„Bald müssen wir Abschied nehmen“, teilt der NRW-Zoo in den Sozialen Netzwerken mit. Die Pfleger müssen sich von einem liebgewonnen Tier trennen. Der Blick ins Gehege fällt mit dem ein oder anderen Mitarbeiter beim Gedanken an die bevorstehende Trennung bestimmt alles andere als leicht.

Zoo in NRW muss Abschied nehmen

Im Zoo Krefeld leben zwei junge Tiger – Dao und seine Schwester Bari. Doch die Zukunft der beiden majestätischen Raubkatzen liegt leider nicht in NRW. Für die Geschwister steht ein Umzug an – und nicht nur das: Beide Tiger werden von einander getrennt und müssen künftig in unterschiedlichen Zoos leben.

Baris Weg wird sie nach Frankreich führen, in den ZooParc du Reynou – rund 400 Kilometer südlich von Paris. Am 28. November ist es soweit und die junge Tigerin kehrt Krefeld den Rücken. Ihr Bruder Dao dagegen zieht in den Fota Wildlifepark nach Irland um. Wann er Deutschland verlassen wird, verrät der Krefelder Zoo in seinem Beitrag nicht.

„Um die beiden Tiger auf ihre Reise vorzubereiten, führen ihre Tierpfleger geduldig mit ihnen das Kistentraining durch. Dabei können sich Dao und Bari bereits an die Transportkiste gewöhnen und ihr Auszug ist für sie dann weniger anstrengend“, erklärt der Zoo Krefeld im Netz. Ein zwingend notwendige Maßnahme – aber keinesfalls eine leichte.

Vorbereitungen auf Abschied nicht leicht

„Für Bari war das Training am Anfang sehr verunsichernd“, so der Zoo. „Erst in den letzten Wochen hat sie sich mehr getraut und begibt sich jetzt ganz in die Transportkiste.“ Anders lief es bei ihrem Bruder: „Mit Dao verlief das Training von Anfang an erfolgreich.“

Auch die Besucher im Zoo Krefeld müssen sich nun darauf einstellen, ab dem 28. November zumindest eine junge Tigerkatze weniger im Gehege bestaunen zu können.