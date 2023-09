Zoo in NRW verspricht freien Eintritt in den Herbstferien – doch es gibt einen Haken

Wow, freier Eintritt für den Zoo Krefeld! Und das ganz ohne Coupon, Gutschein oder Ähnlichem. Der Zoo in NRW schenkt vielen Besuchern einfach so den Eintritt.

Ganz ohne Bedingungen geht das allerdings nicht vonstatten. Denn einerseits gilt die Aktion im Zoo Krefeld nur während der Herbstferien und andererseits auch nicht für alle Besucher.

Zoo Krefeld: Herbstferien-Aktion – freier Eintritt nur für SIE

Von Samstag (30. September) an bis zum Sonntag (15. Oktober) gibt es im Zoo Krefeld eine Ferienüberraschung. Und zwar erhalten alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich ihres 17. Lebensjahres freien Eintritt. Die Herbstaktion ist also bereits gestartet und ab sofort können alle minderjährigen Besucher umsonst rein und die Tiere ansehen.

Es könnte also auch unter der Woche nun etwas voller im Zoo werden. Aber zwischen 9 Uhr und 19 Uhr – das sind die Öffnungszeiten im Oktober – sollten sich die Besucher über das Gelände verteilen können. Also noch bis zum Kassenschluss und letzten Einlass um 17.30 Uhr ein Ticket holen, entweder vor Ort oder online, und dein Kind kommt gratis mit.

Zoo hat eine Bitte

Doch bevor du dich auf deinen Ausflug begibst, solltest du noch einmal checken, ob du den Ausweis (Schülerausweis und Co.) dabeihast. Ab 16 Jahre wünscht sich der Zoo nämlich einen Nachweis. Und Kinder bis zehn Jahre müssen in jedem Fall von einer volljährigen Person begleitet werden. Also kannst du nicht deine 17-jährige Tochter und deinen neunjährigen Sohn alleine losschicken, damit sie gratis reinkommen.

Das Angebot gilt ebenfalls nicht für ganze Gruppen, da diese bereits den ermäßigten Schulklasseneintrittspreis von fünf Euro pro Kind zahlen. Auf Facebook geraten die Besucher nichtsdestotrotz vollkommen aus dem Häuschen. Die Aktion kommt also in jedem Fall gut an.