Zoo in NRW teilt spektakuläres Bild – Besucher haben nur eine Frage

Große Aufregung in einem Zoo in NRW!

Zoo-Mitarbeiter teilen in den Sozialen Medien ein besonderes Foto, das Tierfreunde nicht nur entzückt, sondern auch eine Frage aufwirft. Dabei geht es um den Nachwuchs der Faultiere „Jumi“ und „Perez“ im Kölner Zoo.

Zoo in NRW: Erstes Foto von Faultier-Nachwuchs

Der Kölner Zoo ist der größte Zoo in NRW – und seit kurzem um ein Tier reicher. Die Faultiere „Jumi“ und „Perez“ haben kürzlich Nachwuchs bekommen. Am Mittwoch (10. April) veröffentlichte der Kölner Zoo das erste Foto des Jungtiers auf Facebook.

„Hurra! Sicher habt Ihr es bereits gehört: Unsere beiden Faultiere „Jumi“ und „Perez“ haben für Nachwuchs gesorgt. Hier seht ihr eines der allerersten Bilder des Jungtiers nach der Geburt – im Klammergriff mit einem Stofftier, das ihm Halt gibt“, heißt es in dem Beitrag.

Normalerweise klammert sich das Jungtier nicht an das Kuscheltier, sondern an seine Mutter, wird auch von ihr getragen. Aber: „Erste zaghafte Krabbelversuche konnten wir schon beobachten“, erklären die Tierpfleger des Zoos weiter.

Das Faultier-Junges gehört zu der Rasse der „Zweifinger-Faultiere“, weil es an den Vorderfüßen zwei und an den Hinterfüßen drei Zehen hat. Mit diesen verlassen sie die sicheren Bäume in ihrer Umgebung nur, „um zu einem anderen Baum zu kommen oder um Kot abzusetzen.“

Zoo in NRW: Besucher können es kaum abwarten

Den Fans des Kölner Zoos scheint egal zu sein, wie viele Zehen das Jungtier hat – sie können es kaum erwarten, das Kleine endlich live zu sehen. Deshalb haben viele unter dem Facebook-Beitrag nur eine Frage.

„Ich liebe Faultiere und war wegen ihnen schon mehrmals dort, aber leider nie gesehen“, kommentiert etwa eine Frau. Ein Mann schreibt: „Ich war am vergangenen Samstag im Auer Haus und habe versucht einen Blick auf das kleine werfen zu können. War aber leider nicht möglich . Aber was nicht ist kann ja noch werden. Freue mich, wenn ich am Samstag wieder vor Ort bin.“

Eine erfahrene Besucherin klärt die anderen auf: „Die erwachsenen Faultiere sind im Auer Haus immer zu sehen. Perez liegt oft auf dem Dach über dem Eingang, wenn er sich nicht in der Nähe von Jumi aufhält. Jumi liegt über der Tür zum TP Bereich oder dort auf dem Brett über der Heizung. Ab und an begibt sie sich auch mal in die Absperrgehege, aber auch dort ist sie zu sehen.“ Und wo „Jumi“ ist, wird wohl auch ihr Jungtier im Kölner Zoo nicht weit sein.