Zoo in NRW trifft schwere Entscheidung – Besucher trauern um ihren Liebling

Es ist immer wieder eine schwere Entscheidung, vor die ein Zoo wie dieser in NRW gestellt wird. Doch manchmal bleibt den Tierpflegern und Ärzten keine andere Wahl – auch wenn es noch so traurig ist.

Der Kölner Zoo gehört zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt täglich etliche Besucher. Jetzt muss der Zoo in NRW aber eine Hiobsbotschaft verkraften, teilt sie auf Facebook mit den vielen Fans und Tierliebhabern. Es betrifft die Przewalskipferde und die Onager-Gruppe.

Zoo in NRW trifft schwere Entscheidung

Das Social-Media-Team schreibt: „Leider mussten wir unsere Onagerstute ‚Saphira‘ schweren Herzens einschläfern. Sie hatte schon länger Hufprobleme und zuletzt auch eine beginnende Hufablösung, die nicht zu therapieren war.“ Viele Kommentatoren zeigen sich erschüttert und schockiert von dieser Nachricht…

Weiter schreibt der Kölner Zoo: „Gemeinsam und nach sorgfältiger Abwägung aller Entscheidungsträger haben wir uns für das Einschläfern entschieden, um ‚Saphira‘ Leid zu ersparen. Mit fast 19 Jahren erreichte sie ein für Onager stattliches Alter. Die Gruppe der Kölner Onager, auch ‚Asiatische Wildesel‘ genannt, umfasst nun vier Tiere.“

Es ist aber nicht die einzige Neuerung, die der Zoo in NRW vermeldet. Im Beitrag wird noch aufgeführt, dass es einen Weggang bei den Przewalskipferden gibt. „Stute ‚Valeria‘, 1 Jahr und 4 Monate alt, ist im Rahmen des Europäischen Erhaltungsprogramms für diese bedrohte Art in den Tierpark Chemnitz umgezogen, wo sie züchten soll. Der Transport hat gut und reibungslos geklappt. Hier bei uns in Köln leben jetzt sieben Przewalskipferde. Dieses Jahr freuten wir uns bereits zweimal über Fohlen.“

Besucher trauern um ihren Liebling

Wie zu erwarten war, trauern etliche Besucher um ihren Liebling. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Das tut mir sehr leid. Komm gut über die Regenbogen-Brücke, kleine Maus. Den Tierpflegern und dem kompletten Zoo viel Kraft zum traurigen Verlust.“

„Mein aufrichtiges Beileid für euren Verlust, diese Entscheidungen fallen niemandem leicht. Ruhe in Frieden, renne weit und frei!“

„Das gehört leider dazu, nun ist sie von ihrem Leid befreit.“

„Ich fühle mit Euch und ganz besonders mit den Tierpflegern und den Tierärztinnen. Valeria wünsche ich alles Gute in Chemnitz.“

Bleibt zu wünschen, dass solche Entscheidungen künftig möglichst selten gefällt werden müssen…