Zoo in NRW fährt das große Besteck auf – der Grund ist ernst

Immer wieder gewähren die Zoos in NRW Besuchern nicht nur regulären Einblick in die Gehege teils exotischer Tierwelten. Hin und wieder dürfen Tierfans auch bei ihren Lieblingen hinter die Kulissen blicken und Elefanten, Pinguinen und Co. ganz nah kommen.

Am Sonntag (22. September) steht der Welt-Nashorntag auf dem Plan – und der wird auch von vielen NRW-Zoos, die Dickhäuter bei sich aufgenommen haben, groß zelebriert. Im Kölner Zoo wird so etwa ganz groß aufgefahren!

Zoo in NRW: Event-Tag mit traurigem Hintergrund

Für Groß und Klein lockt der NRW-Zoo mit einem Informationsprogramm rund um die Nashörner. So erklären Zoobegleiter beispielsweise am Infomobil alles zu den Hintergründen der Tiere, die ursprünglich aus Afrika oder Asien stammen. Ab 14 Uhr laden die Tier-Pfleger dann zur Sprechstunde ein und erzählen Interessierten alles über den Nashorn-Neuzugang „Malte“. An der Mitmachstation können Kinder außerdem Buttons und Girlanden basteln und malen.

Doch der Hintergrund für das Event zum Welt-Nashorntag ist ein trauriger. Denn die Dickhäuter gelten als hochbedrohte Tierart. Aus diesem Grund setzt sich der Kölner Zoo auch schon seit Jahren für ihren Artenschutz ein. Auf Facebook kann sich der Tierpark in NRW mit einem ernsten Appell nicht zurückhalten.

Besucher hoffen auf hautnahe Begegnung

Denn schon wenige Tage vor dem Event-Tag ermuntern die Zoo-Mitarbeiter dazu, einen Beitrag zum Artenerhalt der Tiere zu leisten. „Wer etwas für den Nashornschutz tun will, ist im „Team Nashorn Köln“ von Kölner Zoo & WWF Deutschland genau richtig!“, heißt es dazu auf Facebook.

In der Kommentarspalte meldeten sich einige Besucher bereits zu Wort. So hofft eine Frau etwa darauf, Nashorn „Malte“ persönlich treffen zu können. Mit diesem Wunsch dürfte sie sicherlich nicht alleine bleiben.