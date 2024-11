Besucher betritt Zoo in NRW – es wird das letzte Mal für ihn sein

Für die einen ist ein Besuch im Zoo nicht viel mehr als ein unspektakulärer Zeitvertreib – andere wiederum verbinden damit schon deutlich mehr. Gerade wenn man als Kind häufig mit der Familie im Zoo war, verknüpft man den Ort und die Tiere womöglich mit nostalgischen Erinnerungen.

So geht es auch Herr M. aus NRW. Der 90-Jährige hat vor wenigen Wochen den Kölner Zoo besucht – zum allerletzten Mal in seinem Leben.

Letzter Besuch in NRW-Zoo

Möglich gemacht hat ihm das der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Rhein-Erft/Düren. Deutschlandweit helfen die ehrenamtlichen Wünschewagen-Mitglieder sterbenskranken Menschen bei der Erfüllung eines Herzenswunsches, bevor das Leben zu Ende geht. Einer von ihnen ist Herr M., der vom ASB anonym gehalten wird.

Der 90-Jährige wollte vor seinem Tod unbedingt noch einmal in den Kölner Zoo. Ein Wunsch, den ihm das Team vom ASB-Wünschewagen natürlich liebend gern erfüllte – gemeinsam mit der Familie des 90-Jährigen. Die Ehefrau dürfte ihn im Wagen auf dem Weg zum Zoo bereits begleiten, Tochter und Sohn nahmen ihre Eltern dann an den Toren des Parks in Empfang. „Eine wunderschöne Familienzusammenführung“, wie das Wünschewagen-Team auf Instagram schreibt.

Besonderer Tag im Kölner Zoo

Der ASB berichtet weiter: „Für die Familie war es wie eine kleine Zeitreise, da sie früher oft zusammen den Zoo besucht hatten. Besonders beeindruckt war Herr M. von den lebhaften Erdmännchen, und bei der Show und Fütterung der Seelöwen lachte er mit seiner Familie um die Wette.“ Auch ein kurzer Regenschauer konnte die Freude der Zoo-Besucher kaum trüben.

Besonderes Highlight war ein „Treffen“ mit Geißbock Hennes IX., dem offiziellen Maskottchen des 1. FC Köln! „Dieser einmalige Tag wird Herrn M. und seiner Familie sicher noch lange in schöner Erinnerung bleiben“, freut sich das ASB-Wünschewagen-Team über einen gelungenen Einsatztag.