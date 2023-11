Zoo in NRW lockt mit satten Rabatten – Besucher können neue Tiere begrüßen

Bald ist es wieder soweit! Ein Zoo in NRW hat sich für seine Besucher etwas ganz Besonderes überlegt und lockt mit unglaublichen Rabatten. Doch das soll’s noch nicht gewesen sein! Wer im Allwetterzoo in Münster schon bald auf Entdeckungstour geht, kann auch die Neuzugänge in diversen Gehegen kennenlernen. Diesen Tag solltest du dir unbedingt notieren.

Raubkatzen, Exoten und natürlich die „Tiere von nebenan“ – im Allwetterzoo Münster kommt jeder auf seine Kosten. Und das Beste daran: Schlechtes Wetter und Regen gefährden den Ausflug nicht, da viele der großen Tierhäuser über überdachte Gehege zu erreichen sind.

Zoo in NRW: Das erwartet Besucher

Am Samstag (18. November) ist Zootag. Was heißt das? Einmal im Quartal können Zoo-Liebhaber günstige Preise nutzen und die Tiere zu einem Spottpreis bestaunen. Auf alle Tageskarten gibt es 50 Prozent Rabatt. Ein Erwachsener zahlt demnach zum Beispiel nur noch 10,90 Euro Eintritt. Die Tickets können vorab online oder am Tag selbst an der Tageskasse gekauft werden. Für Kinder unter drei Jahre und Hunde wird nach wie vor kein Eintritt fällig.

+++ Zoo in NRW: Gefährliches Virus ausgebrochen – es ist auch auf Menschen übertragbar! +++

Ein Besuch im Allwetter Zoo lohnt sich jetzt sogar doppelt: Nicht nur die Rabatte am Zootag sind für Besucher interessant, auch die vielen Neuzugänge, die in den Gehegen bestaunt werden können, oder in den kommenden Wochen noch einziehen, erregen Aufmerksamkeit.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Zoo in NRW mit neuen Tieren

Wer den Zoo in NRW bereits von Innen kennt, der weiß, dass sich insbesondere in der Meranti-Halle zuletzt einiges getan hat. Bereits seit einem halben Jahr ist die neue Tropenhalle geöffnet, doch die Arbeiten im Außenbereich gehen weiter.

Weitere Themen:

Das hält die Neuzugänge jedoch keinesfalls davon ab sich wohl zu fühlen und die neue Umgebung zu erkunden. „Gegenüber der Köhlerschildkröten findet ihr zwei Terrarien. In einem davon könnt ihr unseren Königspython wieder entdecken. Dieser lebte schon in unserem alten Tropenhaus“, schreibt der Allwetterzoo Münster in den sozialen Netzwerken. Gleich nebenan sind neue Nachbarn eingezogen: Stark gefährdete Gebänderten Fidschi-Leguane.