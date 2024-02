Zoo Münster: Tiger-Babys verendet – jetzt ist klar, warum sie sterben mussten

Es ist eine Achterbahn der Gefühle gewesen im Allwetterzoo Münster. Am Wochenende hatten die Verantwortlichen aus dem Zoo in NRW erst eine frohe Botschaft verkündet: Völlig unverhofft hatte Tigerkatze Raya zwei Junge zur Welt gebracht.

Die Tierpfleger im Allwetterzoo handelten sofort und trennten die Tiger-Mama und ihre Neugeborenen von Papa Fedor. Doch schon Anfang der Woche kam die erste Hiobsbotschaft. In einer eigens eingerichteten Wurfbox entdeckten die Tierpfleger am Montag (29. Januar) das erste verstorbene Tiger-Baby. Einen Tag später war auch das zweite Jungtier tot. Mittlerweile steht fest: Die kleinen Tiger-Babys hatten nie eine wirkliche Überlebenschance.

Zoo Münster: Todesursache der Tiger-Babys steht fest

So teilte der Allwetterzoo Münster am Freitag (2. Februar) das Ergebnis einer pathologischen Untersuchung mit, berichteten zuerst die „Westfälischen Nachrichten“. Demnach habe das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) bei der Obduktion der Tiere festgestellt, dass Raya keine oder kaum Muttermilch produziert hatte. So war sie nicht in der Lage, ihre Kleinen zu säugen.

Mehr Aktuelles: Zoo Dortmund bekommt neue Tierart – Besucher können nicht glauben, was sie da sehen

Dabei sah es zunächst so aus, als würde es der Tiger-Mama gelingen, eine Bindung zu den beiden Neugeborenen aufzubauen. Im Netz veröffentlichte Bilder zeigten, wie sich Raya liebevoll um ihren Nachwuchs kümmerte.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Deshalb haben die Tierpfleger auch nicht eingegriffen. „Es sah gut aus“, betonte Zooleiterin Dr. Simone Schehka im „Westfälischen Anzeiger“. Die Betroffenheit über den Tod des Nachwuchses ist daher besonders groß.

Zoo Münster optimistisch

Doch die Verantwortlichen wollen trotz aller Betroffenheit optimistisch bleiben. Schließlich war es die erste Schwangerschaft von Tiger-Mama Raya. Auch in der freien Wildbahn seien die ersten 72 Stunden nach der Geburt bei unerfahrenen Tiger-Müttern besonders kritisch.

Mehr Themen:

Der Zoo in NRW teilte deshalb mit, dass man positiv in die Zukunft blicke: „Wir wissen, dass Raya und Fedor sich erfolgreich verpaaren und für Nachwuchs sorgen können. Die Chancen, dass es bei einer zweiten Geburt klappt, sind um ein Vielfaches höher.“