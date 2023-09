Zoo in NRW verkündet bittere Nachricht – Besucher haben nicht mehr viel Zeit

Ein Zoo in NRW hat für seine Besucher keine guten Nachrichten. Denn einige Tiere müssen den Tierpark verlassen, um in ein anderes Zuhause zu gelangen.

Damit die Besucher nochmal die Gelegenheit haben, sich von ihren Lieblingen zu verabschieden, hat der Zoo in NRW ihren Umzug nun offiziell bekannt gegeben. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr.

Zoo in NRW verabschiedet sich von DIESEN Tieren

„In wenigen Tagen verlassen uns unsere Großen Maras. Nachdem die Ameisenbären in unsere neue Tropenhalle gezogen sind, ziehen bald auch die Maras aus der Gemeinschaftsanlage aus. Sie verlassen Münster und werden in Zukunft im Rauch-Zoo in Freudenberg am Main zu sehen sein“, verkündet der Allwetterzoo in Münster am 31. August auf Facebook.

Aufgrund seines Aussehens erinnern die Maras viele Besucher an Hasen, daher werden sie auch oft Pampashasen genannt. Doch zur Familie der Hasen gehören die Tiere gar nicht, stattdessen sind sie mit einer Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 80cm der zweitgrößte Vertreter aus der Familie der Meerschweinchen – gleich hinter dem Capybara.

Fans der Maras haben nur noch wenig Zeit, um die Tiere noch einmal im Zoo Münster zu bestaunen. „Noch circa eine Woche könnt ihr euch von den großen Nagetieren verabschieden, dann ziehen die aus Argentinien stammenden Maras in den Süden“, heißt es in dem Beitrag. Somit müssen die Maras nur drei Jahre nach ihrem Einzug schon wieder Lebewohl sagen.