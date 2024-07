Zoo Münster: Besucher zittern beim Blick ins Gehege – ist jetzt alles Aus?

Auf diesen Moment haben alle im Zoo Münster gewartet. Schon in den letzten Wochen haben die Besucher mit Spannung ins Tapir-Gehege geschaut.

Denn Tapir Theo hat sich bei den EM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft als Orakel versucht. In der Vorrunde hat das EM-Orakel aus dem Zoo Münster dabei allerdings in schöner Regelmäßigkeit alles andere als den richtigen Riecher bewiesen (ganz im Gegensatz zur Konkurrenz im Ruhrgebiet >>>). Doch seit der K.o.-Runde scheint Theos Spürnase nicht mehr verstopft zu sein. Müssen wir nun bei seinem Tipp für das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (5. Juli) umdenken?

Zoo Münster: Banger Blick ins Tapir-Gehege

Eigentlich musste man bereits nach der Vorrunde den Hut vor dem Allwetterzoo Münster ziehen. Denn Tapir Theo hat wirklich alle drei Spiele der DFB-Elf falsch orakelt. Dass die Tierpfleger dran blieben, sollte viele Besucher amüsieren. „Theo sagt so fleißig, zuverlässig und konstant die Verlierer voraus. Ich finde, er verdient so viel mehr Anerkennung für seine Orakelfähigkeiten!“, findet eine Tierfreundin. Und so geht sie auch mit einem guten Gefühl an das Orakel für das anstehende Deutschland-Spiel heran.

Denn Theo ist sich ganz sicher. Schnurstracks steuerte der Tapir den mit Gemüse gefüllten Ball der Spanier an und orakelte somit das Aus der DFB-Elf im Viertelfinale der Heim-EM. „Was glaubt ihr? Hat Theo, wie beim letzten Spiel, den richtigen Sieger gefunden?“, fragte der Allwetterzoo Münster bei Instagram.

Theo für Deutschland?

„Ihr versteht den armen Theo die ganze Zeit falsch. Er bestimmt doch schon die ganze Zeit den Verlierer“, sagt der nächste Tierfreund dennoch zuversichtlich.

Viele scheinen zu verdrängen, dass der Tapir beim Achtelfinale richtig gelegen hat. Bestätigt Theo seinen Lauf, ist für die DFB-Elf im Viertelfinale Schluss. Doch davon wollen die meisten Fans nichts wissen. Na dann schauen wir mal, was wird…