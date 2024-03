Zoo Krefeld gibt Einblick ins Affenhaus – sofort werden böse Erinnerungen wach

Über zwei Jahre ist es nun schon her: das verheerende Feuer im Zoo Krefeld. In der Silvesternacht 2021 löste Feuerwerk einen Brand im Affenhaus aus. Viele Tiere starben, nur wenige überlebten. Und von dem Gebäude blieb auch nicht viel übrig (DER WESTEN berichtete).

Eine Sache konnte der Zoo Krefeld jedoch vor den Flammen retten. Und die befindet sich jetzt im Außengehege der Schimpansen-Anlage.

Zoo Krefeld zeigt Überbleibsel aus dem Affenhaus

Auf Instagram zeigt der Tierpark ein Video von Schimpanse „Limbo“. Denn Schimpansen und Gorillas leben nach wie vor im Krefelder Zoo. In dem Video zeigt Limbo, wie er sich innerhalb der Außenanlage selbst beschäftigt.

Besonders interessiert ist er offenbar an dem Stocherkasten. Das ist ein Kasten aus Metall mit mehreren Löchern, in denen Leckereien wie Nüsse oder Samen versteckt sind. Und genau dieser Kasten, an dem sich Limbo versucht, stammt noch aus dem abgebrannten Affenhaus.

Affen-Spielzeug gerettet

Limbo zeigt in dem Video, wie der Stocherkasten funktioniert. Mit einem Zweig als Angel stochert er darin herum, bis er gegen einen Snack stößt. Und den fischt er sich dann mit der selbst gebastelten Angel aus dem Loch heraus. Der Stocherkasten nutzt das natürliche Verhalten des „Insektenangelns“, erklärt der Zoo. Genauso wie Limbo liebt es auch Bally in dem Kasten nach Snacks zu suchen.

Das schaffen nur sie gut, weil sie sehr geschickt sind. Und da der Zoo Krefeld laut eigener Angabe „großen Wert auf Tierbeschäftigung“ legt, ist der Stocherkasten ein wichtiger Bestandteil der Anlage. Ein Glück, dass er das dramatische Feuer überstanden hat.

„Er wurde aufwendig von unseren Tierpflegern instand gesetzt“, erklärt der Zoo Krefeld auf Instagram. Und dafür gibt’s direkt Lob von den Nutzern. „So schön, sie so zu sehen. Tolle Arbeit.“