Zoo in NRW bald dauerhaft kostenlos – doch das Angebot hat einen Haken

Ein frischer Wind weht durch den Grünen Zoo Wuppertal als die Entscheidung bekannt wird, dass der Zoobesuch bald dauerhaft kostenlos sein wird. Allerdings hat das Angebot für die Besucher des Zoo in NRW einen Haken.

Denn nicht alle werden in den Genuss der kostenlosen Tickets kommen. Doch die Zielgruppe dürfte über die neue Regelung des NRW-Zoos jubeln.

Die Sitzung des Rates der Stadt Wuppertal am Montag (13. November) brachte eine spektakuläre Neuerung: Kinder bis 14 Jahre haben bald freien Eintritt in den Zoo in NRW. Ein Paukenschlag, der über die Grenzen Nordrhein-Westfalens hinaus für Aufsehen sorgt. Bisherige Kinderpreise von 1,70 Euro inklusive ÖPNV-Ticket werden von dieser großzügigen Regelung übertroffen. Ein klares Alleinstellungsmerkmal, das den Grünen Zoo zu einem besonderen Ausflugsziel für junge Naturfreunde macht.

Warum diese Veränderung? Der Zoo in NRW möchte verstärkt seinem Bildungsauftrag für Natur-, Arten- und Klimaschutz nachkommen. Hier wird der Wuppertaler Zoo zum Klassenzimmer unter freiem Himmel, um Kindern die Wichtigkeit des Naturschutzes näherzubringen. Die direkte Begegnung mit Tieren soll ein Bewusstsein für den Schutz und den Erhalt der Tierwelt schaffen. Kinder sollen die Möglichkeit haben, die faszinierende Welt der Tiere zu entdecken und spielerisch Wissen über Naturschutz zu erlangen.

Auch Erwachsene profitieren von neuer Regelung

Doch nicht nur die Kleinen profitieren von den neuen Regelungen im Zoo in NRW. Erwachsene müssen ab dem neuen Jahr mit einer leichten Preisanpassung rechnen. Das Tagesticket für Erwachsene erhöht sich zwar von 18,50 Euro auf 19,00 Euro. Dafür wird ein „Feierabend-Tarif“ eingeführt: In den letzten zwei Stunden vor Schließung kostet das Ticket für Erwachsene nur noch 10,00 Euro. Senioren ab 67 Jahren zahlen einen ermäßigten Tarif von 16,50 Euro.

Doch es gibt auch Abschiedsschmerz: Das Zoo-Abo verschwindet aufgrund technischer Änderungen. Die Jahreskarten werden demnächst im Chipkartenformat angeboten. Bei allen Erwachsenentickets ist weiterhin die Fahrtberechtigung für alle VRR-Verkehrsmittel in den umliegenden Städten enthalten – ein kleiner Trost für die Erwachsenen, während die Kinder kostenlos in die faszinierende Tierwelt eintauchen.