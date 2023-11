Zoo in NRW ändert Eintrittspreise – beliebtes Angebot für Besucher eingestampft

Raubkatzen, Affen, Elefanten und Co.. Dieser Zoo in NRW bietet auf knapp 24 Hektar rund 3300 Tieren ein Zuhause. Der Rat der Stadt Wuppertal hat für den Grünen Zoo Wuppertal eine neue Entgeltordnung beschlossen. Kinder und Jugendliche können ab dem neuen Jahr bis einschließlich zu ihrem 14. Lebensjahr kostenlos die Tiere im Zoo bestaunen. Aufgrund technischer Änderungen müssen Besucher auf dieses Angebot jedoch zunächst erstmal verzichten.

Zoo in NRW: Das ändert sich für die Besucher

Gerade für die jüngere Altersgruppe ist die Tierwelt faszinierend. Kinder und Jugendliche sollen durch den kostenlosen Eintritt, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihren finanziellen Mitteln, einen Zugang zum Bildungsort Zoo bekommen. Darüber hinaus wird ihnen die Chance geboten, die Bedeutung des Umwelt- und Naturschutzes besser zu verstehen. Außerdem haben Tiere gerade in diesem Alter einen positiven Einfluss auf die psychische und emotionale Entwicklung der jungen Besucher. Für die Jüngeren sind die geänderten Eintrittspreise also von Vorteil, doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Ein sonst so beliebtes Angebot wird künftig erstmal eingestampft.

Das ZooAbo, mit dem Besucher die Tiere im Zoo regelmäßig besuchen konnten, ist Schnee von gestern – zumindest erstmal. „Aufgrund technischer Änderungen ist es den Wuppertaler Stadtwerken nicht mehr möglich, das ZooAbo zu vertreiben“, schreibt der Zoo in NRW auf seiner Website. Bei dem beliebten Angebot handelte es sich um eine Dauerkarte im Chipformat, die monatlich gekündigt werden konnte. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Der Grüne Zoo kündigte an: Er wird seine Jahreskarten demnächst in Chipkartenformat anbieten.

Besucher müssen sich zudem auf weitere preisliche Änderungen ab dem 1. Januar 2024 einstellen. Erwachsene müssen für ihr Tagesticket statt 18,50 künftig 19 Euro bezahlen, Senioren hingegen können sich ab einem Alter von 67 Jahren auf einen ermäßigten Tarif von nur noch 16,50 Euro freuen. Eine weitere Neuerung: der „Feierabend-Tarif“. In den letzten zwei Stunden bevor der Zoo schließt, kostet das Erwachsenenticket nur noch 10 Euro.