Zoo in NRW verkündet freudige Nachricht – jetzt können es alle sehen

Der Grüne Zoo Wuppertal (NRW) lockt tagtäglich zahlreiche Besucher auf sein Gelände, es gibt einige Tiere zu bestaunen. Doch zwei von ihnen vermissten die Besucher bis zuletzt schmerzlich – aber jetzt folgte das große Comeback!

Der Grüne Zoo Wuppertal (NRW) hatte eine freudige Nachricht zu verkünden – die Lachenden Hänse sind zurück! Das gab der Zoo am Dienstag (22. Oktober) auf seinem offiziellen Facebook-Account seinen rund 9.500 Followern bekannt.

Zoo in NRW freut sich über zwei Vögel

„Seit heute bewohnt wieder ein Paar Jägerlieste, wie die Lachenden Hänse auch genannt werden, die Voliere in der Nähe des Zoo-Restaurants. Die beiden Vögel teilen sich die Anlage mit einem Paar Edwardsfasane. Das Jägerliest-Weibchen, das seit März vergangenen Jahres im Grünen Zoo Wuppertal lebt, zog vor einiger Zeit vorübergehend in eine Anlage hinter den Kulissen. Seit heute ist es wieder in seiner Voliere für Zoogäste zu sehen – doch es kam nicht allein zurück: Hinter den Kulissen wurde die zweijährige Henne erfolgreich mit einem Männchen zusammengeführt“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Der 5-jährige Hahn stammt aus dem Tierpark Perleberg „und verstand sich auf Anhieb gut mit dem Weibchen, sodass beide heute gemeinsam umziehen konnten“.

Unverwechselbarer Gesang im Zoo in NRW

Ab sofort sind also wieder die charakteristischen Gesänge der Vögel weit im ganzen Zoo zu hören. Süß: Zur Reviermarkierung geben Jägerlieste Laute von sich, die an menschliches Gelächter erinnern – deswegen nennen sie sich auch Lachender Hans.

„Ihr natürlicher Lebensraum sind Wälder und Parks in Australien. Männchen und Weibchen lassen sich anhand des Flügelgefieders unterscheiden: Das Männchen besitzt intensivere blaue Flecken auf der Flügeloberseite als das Weibchen“, klärt der Zoo weiterhin auf. Na, da werden sich einige Besucher mit Sicherheit freuen.