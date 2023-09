Zoo in NRW verkündet Hammer-Nachricht! Darauf haben ALLE gewartet

Der Schock in der Silvesternacht 2019/2020 saß tief: Eine Himmelslaterne setzte das Affengehege im Zoo Krefeld in Brand. Mehr als 30 Tiere kamen in den Flammen ums Leben, darunter Menschenaffen, Flughunde und Vögel. Jetzt gibt es gute Nachrichten!

Tagelang trauerten Besucher, Zoo-Mitarbeiter und Pfleger. Vor dem Zoo Krefeld (NRW) legten Menschen Kerzen, Kuscheltiere und Blumen nieder. Das Affengehe war bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Zunächst war unklar, wie es danach weitergeht.

Zoo Krefeld plant die Eröffnung

Doch Zoo-Besucher dürfen jetzt aufatmen. So kündigte der Krefelder Zoo kurz nach der Tragödie an, den Menschenaffen ein neues Gehege errichten zu wollen. Nun hat der Tierpark eine Hammer-Nachricht auf seinem Facebook-Account verkündet. Denn der neue Gorilla-Garten steht kurz vor der Eröffnung.

„Nur noch wenige Tage, bis Silberrücken Kidogo, Muna, Miliki, Oya und die drei Schwarzrücken ihr neues Erweiterungsgelände entdecken können. Geplant ist die Eröffnung am 24. September, dem Welt-Gorillatag“, verkündet der Zoo.

Es hat sich viel getan seit dem Horror-Feuer

In den letzten Wochen sei einiges auf der Baustelle passiert. „Die Betonwände sind mit Kunstfels und Palisaden verkleidet. Die Schieber zur zukünftigen Außenanlage der Gorilla-Junggesellen-Gruppe wurden eingebaut. Die Landschaft wurde gestaltet, ein 22 Tonnen schwerer Baum und drei riesige Steine aus dem alten Affenhaus wurden in die Erweiterung der Gorillaanlage gelegt. Die Besucherabgrenzung wurde durch das Einsetzen großer Sichtscheiben realisiert“, heißt es weiterhin.

Bei der jetzigen Aktion werde die Holzwand zwischen altem und neuem Gehegeteil abgebaut. „Zwei Pfosten des Metallgerüsts bleiben bestehen und dienen in Zukunft als Befestigung für ein großes Holz-Klettergerüst.“ Wenn das mal nicht ein Grund zum Feiern ist.