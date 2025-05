Zoo Dortmund zeigt kleine Tierbabys – die nächste Nachricht erschüttert

Der Dortmunder Zoo lockt seine Besucher mit zahlreichen Tieren wie Löwen, Giraffen, Affen und Pinguinen an. Sie begeistern Jung und Alt – nicht nur vor Ort, sondern auch in den sozialen Medien.

Dort informiert der Zoo Dortmund Besucher und Tierliebhaber über die neusten Geschehnisse. Jetzt zeigen Mitarbeiter kleine Tierbabys, doch sie werden von einer traurigen Nachricht überschattet.

Zoo Dortmund zeigt diese Tierbabys

In dem Facebook-Post zeigt der Zoo den Nachwuchs der Vietnamfasane. Die Kleinen sind nach Angaben der Mitarbeiter am 28. April geschlüpft. „Mit etwas Glück könnt ihr die jungen Hühnervögel bereits in der Voliere vor dem Löwenhaus herumwuseln sehen“, heißt es in dem Post.

Der Grund: Im Gegensatz zu den menschlichen Babys sind die frisch geschlüpften Vietnamfasane Nestflüchter. Sie können bereits kurz nach dem Schlüpfen laufen und ihren Eltern entsprechend hinterherlaufen. Doch der Zoo Dortmund teilt auch eine traurige Nachricht mit.

Diese Nachricht erschüttert

Die Mitarbeiter vom Zoo Dortmund teilen in dem Facebook-Post entsprechend mit, dass die Vietnamfasane in der Natur wahrscheinlich bereits ausgerottet sind. Heißt: Außerhalb von Tierparks oder Zoos finden Tierliebhaber sie wohl nicht.

Hier mehr lesen:

Um das endgültige Aussterben zu verhindern, werden bereits bestehende Zuchtanlagen in Vietnam ausgebaut und Aufklärungsarbeiten getätigt. Auch der Zoo setzt sich für den Erhalt der Vietnamfasane ein. „Im Zoo Dortmund sind wir im letzten Jahr in die Haltung von Vietnamfasanen einsteigen und beteiligen uns nun im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (…)“ Ob diese Tierart in ferner Zukunft tatsächlich noch besteht, bleibt allerdings abzuwarten.