Wuppertal: Schwebebahn bringt US-Amerikaner zum Ausflippen – „Euer Ernst?“

Huch, was ist denn das? Diese Frage stellte sich ein US-Amerikaner, als er zum aller ersten Mal die Schwebebahn in Wuppertal erblickte. Er fiel aus allen Wolken.

In vielen Dingen sind Amerikaner und Deutsche eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Doch es gibt eben doch Themen, bei denen Amerikaner anders ticken als Deutsche – zum Beispiel, wenn es um das Bildungssystem und das Bäckereisortiment geht (wir berichteten hier). Jetzt brachte die Schwebebahn aus Wuppertal einen Amerikaner völlig aus der Fassung.

Wuppertal: Video zeigt Aufnahmen von 1902

In einem Youtube-Video ließ er sich darüber aus. „Amerika hat kaum Züge und Deutschland hat einen fu**ing fliegenden Zug?!“, fragt sich der YouTuber Ryan Wass. Er reagiert häufig auf Videos, welche sich um die deutsche Lebensweise drehen. Jetzt erblickte der Mann, der aus dem US-Bundesstaat Indiana stammt, zum aller ersten Mal die Schwebebahn in Wuppertal – zumindest in einem Video.

Die Aufnahmen sind sogar aus dem Jahr 1902. Ein weiterer Fakt, der Wass aus den Socken haut. „Ist das euer Ernst? Gibt es das immer noch?“, fragt er sich völlig aufgebracht. Dass es die Schwebebahn schon vor über 100 Jahren gegeben haben soll, ist für ihn kaum zu glauben.

Amerikaner ist einfach nur fasziniert

Zu Beginn des Clips wird die Schwebebahn-Fahrt aus der Perspektive eines Passagiers gezeigt. Die Straßen von Wuppertal sind zu sehen. „Woah“, so der kurze Kommentar des amerikanischen Youtubers.

Was für den Amerikaner so faszinierend ist, ist für die Wuppertaler Normalität nach so vielen Schwebebahn-Jahren. „Ich fahre jeden Tag mit der Schwebebahn. Sie existiert immer noch und läuft rund um die Uhr. Natürlich wurde sie mehrmals modernisiert“, schreibt eine Person in die Kommentare unter dem Video. Die Wuppertaler lieben ihre Schwebebahn einfach.