Wuppertal: Mann mitten in Einkaufszentrum angegriffen – Täter lassen ihn blutüberströmt zurück

Horror-Tat in den City-Arkaden Wuppertal!

Am Donnerstagnachmittag (28. März) griffen mehrere Personen einen jungen Mann in dem Elberfelder Einkaufzentrum an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Wuppertal könnte er mit einem Messer niedergestochen worden sein. Während die Täter versuchten zu fliehen, blieb der Mann stark blutend und schwer verletzt zurück.

Wuppertal: Mann in Einkaufscenter abgestochen

Ein Flatterband am Eingang der Wuppertaler City-Arkaden zeugt auch am Abend noch von der Tat, die sich hier vor wenigen Stunden abgespielt hat. Ein junger Mann, laut „Bild“ 20 Jahre alt, soll hier gegen 15.15 Uhr mutmaßlich mit einem Messer niedergestochen worden sein. Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte die Polizei am Abend keine Auskunft mehr erteilen, die Staatsanwaltschaft sei bereits zuständig.

Lokale Medien wie Radio Wuppertal berichten allerdings, der junge Mann sei womöglich mit einem Messer schwer am Arm verletzt worden. Die Tatwaffe sei bisher jedoch noch nicht gefunden worden, weshalb es sich dabei um bisher unbestätigte Informationen handelt. Der Verletzte hätte sogleich in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden müssen, da er laut der Wuppertaler Rundschau viel Blut verloren haben soll.

Wuppertal: Polizei mit ersten Festnahmen

An der Auseinandersetzung sollen mehrere Menschen beteiligt gewesen sein, die jedoch alle versucht hätten zu fliehen. Bis auf das Opfer, dass durch seine Verletzungen vor Ort bleiben musste. Die Polizei soll bereits einige Personen gefasst haben, ob es sich dabei allerdings um die Täter oder Zeugen handele, sei noch unklar, ebenso der Grund für die Auseinandersetzung. Zwei Personen sollen sich jedoch bereits gestellt haben und vorläufig festgenommen worden sein.

Während des Einsatzes musste der Haupteingang des Einkaufszentrums abgeriegelt werden. Die anderen Eingänge sollen jedoch weiterhin geöffnet und auch der Betrieb des Shoppingcenters fortgesetzt worden sein.