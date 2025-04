Wunderland Kalkar macht es offiziell – Besuchern treibt es Tränen in die Augen

Hier wird Mitmenschlichkeit noch großgeschrieben! Das Wunderland Kalkar gehört als Freizeitzentrum zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt jährlich rund weit über 200.000 Besucher auf das Gelände und in die Hallen.

Allen voran der Familien-Freizeitpark „Kernie’s Familienpark“ ist für Kinder das große Highlight. Jetzt ruft das Wunderland Kalkar in NRW zu einem Klassiker auf, das für manche Besucher ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Und nicht wenigen sogar Tränen in die Augen treibt!

Wunderland Kalkar macht es offiziell

Wie das Wunderland Kalkar mitteilt, steigt nämlich auch dieses Jahr das Event „Wunderland Kalkar On Wheels“. Dabei fahren hupende LKW auf ihrer Tour durch Deutschland und die Niederlande, von wo aus schwerkranke Kinder Menschen zuwinken. Das Besondere: 2025 handelt es sich um den Jubiläums-Konvoi.

Rund 100 Trucks sind am Start, auf denen die Kids für große Emotionen sorgen und selbst erleben dürfen. Die Tour gibt es jetzt seit zehn Jahren. In diesem Jahr beginnt sie am 24. Mai (Samstag), im Anschluss an die Tour fährt der Konvoi zum Trucker-Festival aufs Wunderland-Gelände. Dieses Mal stellt ein großes Festzelt den Mittelpunkt des Events dar, wo auch ein DJ auflegt.

Freizeitpark im Schatten der Großen

Das Wunderland Kalkar steht zwar im Schatten der großen Freizeitparks, ist aber alles andere als öde. Es eröffnete schon 1995 auf dem Gelände eines nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerks nahe der niederländischen Grenze.

Es gibt insgesamt 40 Attraktionen, darunter eine Achterbahn, ein Groß-Kettenkarussell in 33 Metern Höhe, eine Wildwasserbahn und seit 2008 auch eine Kinder-Disco. Die Außenwand des AKW-Kühlturms wurde zu einer Kletterwand umfunktioniert, dazu gibt es noch einen Kinderpark mit weiteren Attraktionen.