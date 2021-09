In Würselen (NRW) kam es am Mittwoch zu einem schrecklichen Unfall. (Symbolbild)

Würselen. Furchtbares Drama in Würselen (NRW)!

In der Stadt am Rand von Aachen raste am Mittwochmorgen ein Transporter in eine Bushaltestelle. Der Wagen hatte ein anderes Auto überholt. Beim Wiedereinscheren verlor er dann die Kontrolle über seinen Kleintransporter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt.

Würselen (NRW): Transporter rast in Bushaltestelle - Mutter und Kind tot

Dabei raste der Transporter in Würselen (NRW) in eine Bushaltestelle, wo sich eine Mutter mit ihrem Kind befand. Das Kind starb noch am Unfallort. Die Mutter erlag ihren Verletzungen wenig später im Lrankenhaus.

Derzeit dauert die Unfallaufnahme der Beamten noch an. Die Aachener Straße ist daher zwischen der Krefelder Straße (BAB/ Aachen- Zentrum) und der Klosterstraße in Würselen (NRW) für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Bottrop: Heftiger Verkehrsunfall beschäftigt die Region

Auch in Bottrop hatte es zuletzt einen schlimmen Verkehrsunfall gegeben, der die ganze Region beschäftigt. In der Nacht zu Montag hatte ein Autofahrer die A31 bei Bottrop befahren. Plötzlich gab es einen lauten Knall.

Der Fahrer erschrak, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste auf Höhe der Ausfahrt Bottrop-Kirchhellen in die Leitplanke. Die Polizei hat einen schwerwiegenden Verdacht.

So vermuten die Beamten, dass jemand einen Gegenstand auf das Auto geworfen haben könnte. Denn bei der Untersuchung der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte auf der Fahrbahn einen Stein, der womöglich für den lauten Knall gesorgt haben könnte.

Gelsenkirchen: Rettungswagen kracht in Pkw und stürzt um

Und in Gelsenkirchen war es in den vergangenen Tagen ebenfalls zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Dort waren am Sonntagabend an einer Kreuzung ein Pkw und ein Rettungswagen miteinander kollidiert. Der Crash war so heftig, dass der Rettungswagen auf die Seite kippte. Der Pkw hatte den Rettungswagen seitlich gerammt und daher kippte dieser auf die Seite.

Schwer verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Im Rettungswagen befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls zum Glück kein Patient.

Die Polizei dankte den unbeteiligten Helfern, die bereits vor Ankunft der Feuerwehr erste Hilfe leisteten. Die Ursache des Unfalls konnte bisher noch nicht geklärt werden. (dhe)

