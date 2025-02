Whatsapp-Nachricht sorgt für Angst in NRW – jetzt meldet sich die Polizei

Über den Messenger-Dienst Whatsapp verbreiten sich Nachrichten heutzutage wie ein Lauffeuer. In den vergangenen Wochen sorgte nun eine beunruhigende Nachricht für Angst in NRW. Nun schaltete sich die Polizei dazu.

Viele Eltern schulpflichtiger Kinder in NRW erfasste in den vergangenen Wochen ein regelrechter Schock. Die Nachricht verbreitete sich nicht nur über den Messenger-Dienst Whatsapp, sondern auch in weiteren sozialen Netzwerken – insbesondere die Eltern in Herzogenrath hielten die Luft an.

Whatsapp-Nachricht sorgt für Angst in NRW

In der unheimlichen Whatsapp-Nachricht war die Rede von einer „‚versuchten Entführung‘ eines Kindes, das zuvor von einem unbekannten Mann vor einer Schule angesprochen worden sein soll“, wie die Aachener Polizei berichtet. Sowohl mündlich als auch in zahlreichen Kanälen auf Social-Media sei die Meldung verbreitet worden. Viele Eltern waren stark verunsichert und sorgten sich um die Sicherheit ihrer Kinder.

Das Kriminalkommissariat der Polizei Aachen ermittelte intensiv, um schließlich Entwarnung geben zu können. „Bei diesen Nachrichten handelt es sich um eine Falschmeldung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Whatsapp-Nachricht sei offenbar ein Missverständnis gewesen und „eine Gefahr für die Kinder bestand zu keiner Zeit“.

So solltest du dich verhalten

Immer wieder verursachen ähnliche Whatsapp-Nachrichten Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung. Daher gibt die Polizei Aachen Verhaltenstipps, um keine Unschuldigen zu gefährden und die Arbeit der Polizei nicht zu erschweren. So sollten Gerüchte immer kritisch überprüft, anstatt ungefiltert weitergegeben werden. Die Polizei appelliert ausdrücklich, keine Warnungen oder Verdachtsmeldungen, deren Ursprung und Wahrheitsgehalt du nicht selbst überprüfen kannst, zu verbreiten.

Außerdem solltest du immer Ruhe bewahren und dich nicht von einer Gruppendynamik anstecken lassen. Bei Unsicherheiten solltest du immer sofort die Polizei informieren, die der Sache auf die Spur gehen kann und niemals eigene „Ermittlungen“ anstellen. Damit bringst du nicht nur dich, sondern auch andere Menschen in Gefahr.