Wetter-Sturz in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke

Der Sommer ist da! Am Dienstag (25. Juni) knacken die Temperaturen in Teilen von NRW seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder die 30-Grad-Marke. Trockenes Hochdruck-Wetter lockt an diesem Tag zum Planschen ein.

Doch die Lage in NRW bleibt alles andere als stabil. Nach dem herrlichen Sommer-Wetter am Dienstag wird es im Verlauf der Woche reichlich ungemütlich – und das aus verschiedenen Gründen.

Wetter in NRW nimmt Fahrt auf

Während die Hitze am Dienstag noch erträglich ist, strömen ab Mittwoch feuchtere Luftmassen nach NRW. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen daher ab Mittwoch mit sehr schwüler Hitze bis zu 32 Grad. Am Donnerstag soll sich das Kreislauf-Wetter dann in ordentlichen Gewittern entladen. Laut den DWD-Experten ist dann sogar teilweise mit Starkregen zu rechnen.

Auch in der Nacht auf Freitag sowie im Verlauf des Vormittags drohen neue Gewitter. Dementsprechend soll es das Thermometer in der Spitze auf gerade einmal 25 Grad in NRW schaffen. Und die Achterbahnfahrt geht weiter.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 28 bis 31 Grad, nachts 20 bis 15 Grad

Donnerstag: 27 bis 32 Grad, nachts 20 bis 14 Grad

Freitag: 22 bis 25 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Wetter-Sturz am Wochenende

So prognostiziert Dominik Jung („wetter.net„) für Samstag noch einmal eine neue „Hitze-Spitze“ in NRW. Laut dem Wetter-Experten könnten die Temperaturen in NRW dann noch einmal an der 30-Grad-Marke kratzen. „Sehr unsicher“ sei aber, wo genau sich die drückende Schwüle in Gewittern entlädt. Während NRW am Montag noch zur Risiko-Region gerechnet wurde, deuten neue Prognosen darauf hin, dass wir doch verschont werden können. Insbesondere mit Blick auf das Achtelfinal-Spiel von Deutschland in Dortmund am Samstagabend zittern viele Fußballfans diesbezüglich mit.

Am Sonntag erwartet uns laut Prognosen des Diplom-Meteorologen ein regelrechter Wetter-Sturz. Nach den Gewittern prognostiziert Dominik Jung „insgesamt eine deutlich Abkühlung.“ In NRW soll es das Thermometer nach den Hitzetagen am letzten Juni-Tag kaum mehr über die 20-Grad-Marke schaffen. Wer kann, sollte die Sommer-Tage der letzten Juni-Woche also noch einmal in vollen Zügen genießen.