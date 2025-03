Wetter in NRW: Polar-Peitsche schlägt zu! „Schon ungewöhnlich“

„Mensch, was für eine Wetterlage“, staunt Dominik Jung. Flächendeckend mehr als 15 Grad in weiten Teilen Deutschlands? Das sei nach Angaben des Wetter-Experten für Anfang März „schon ungewöhnlich“.

In NRW wird es Richtung Wochenende sogar noch wärmer. Schon am Donnerstag (6. März) kann das Thermometer nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits in Teilen des Landes die 20-Grad-Marke knacken. Auch am Wochenende blühen uns in NRW vorfrühlingshafte Werte. Doch dabei bleibt es nicht.

Wetter in NRW: Klarer Trend

Normalerweise sollten die Werte zu dieser Jahreszeit etwa bei 10 Grad liegen, betont Dominik Jung. Stattdessen herrscht an diesem Wochenende regelrechtes T-Shirt-Wetter in NRW – und das bei strahlendem Sonnenschein! Dem großen Sonntagsspaziergang steht also nichts im Wege – und bei dem ein oder anderen steht bei diesen Temperaturen sicher auch das Angrillen auf dem Programm.

Das Grillvergnügen sollte allerdings nicht zu spät eingeleitet werden. Denn: „Klare Nacht heißt auch wieder kalte Nacht“, stellt Dominik Jung fest. Und so gehen die Temperaturen in NRW auch am Wochenende Richtung Gefrierpunkt. In höheren Lage drohen sogar nachts Minusgrade. In der nächsten Woche passiert es dann.

Polarpeitsche im Anmarsch

Zwar hält der Frühlingstrend auch zu Beginn der nächsten Woche an. Doch ab Mittwoch droht dann laut dem Diplom-Meteorologen der „totale Absturz“. Grund dafür sei kalte Polarluft, die aus dem Nordwesten nach NRW strömt.

Am Mittwoch (12. März) sollen es dann durchschnittlich nur noch 6 Grad in NRW werden. Am Tag droht dann nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) sogar Schnee bis in tiefe Lagen von NRW. Weil allerdings nur geringe Mengen an Niederschlag erwartet werden, dürften es nur ein paar Flöckchen werden. Lange soll die Kälteperiode Mitte März allerdings nicht andauern. Schon in der zweiten März-Hälfte sollen die Werte langsam wieder steigen.