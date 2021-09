Wetter in NRW: Regen oder Sonnenschein? DIESEN Tag solltest du am Wochenende gut nutzen!

Selten war das Wetter in NRW so verwirrend wie in diesem Jahr. Während man in den Sommermonaten vergeblich auf die warme Jahreszeit warten musste, kommen in NRW in den Herbstmonaten plötzlich Sonne und unerwartet hohe Temperaturen zum Vorschein.

Wetter in NRW: Sonne oder Regen? Womit ist zu rechnen? Foto: IMAGO / Alexander Rochau

Doch auf jedes T-Shirt-Wetter folgt auch wieder Regenfall. Das Wochenende sollte also nochmal gut genutzt werden.

Wetter in NRW: Großes Sommer-Comeback? DAS sind großartige Aussichten

Wer sich am Donnerstag mit seiner Übergangsjacke nach draußen begibt, der wird schnell merken: Das ist fast schon viel zu warm. Die Temperaturen reichen in NRW bis zu 20 Grad und die Sonne lässt sich immer mal wieder blicken.

Doch viele Menschen macht der unerwartete Spätsommer skeptisch. Grund dafür sind die wechselnden Wetter-Verhältnisse der letzten Wochen. Für das bevorstehende Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst allerdings gute Nachrichten.

---------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------------------

So startet der Freitag zwar mit dicken Wolken, spätestens zum Feierabend sollten sich diese aber wieder aufgelockert haben. Die Temperaturen sollen am Freitag in NRW sogar bis zu 22 Grad reichen, mit Regenfall ist nicht zu rechnen. Und das ist erst der Vorgeschmack auf ein Wetter freundliches Wochenende.

Wetter in NRW: DIESEN Tag solltest du unbedingt nutzen

Am Samstag folgt der Temperatur-Höhepunkt. Wenn man den Prognosen der Wetter-Experten trauen kann, können sich die Menschen in NRW auf sommerliche 21 bis 25 Grad freuen.

Wetter in NRW: Der Sommer kehrt zurück. Foto: IMAGO / Beautiful Sports

In der Nacht zum Sonntag sind dann zwar einzelne Schauer möglich, doch im Tagesverlauf reichen die Temperaturen auch hier wieder bis zu 24 Grad. Das gute Wetter in NRW sollte also unbedingt nochmal genutzt werden. (mkx)