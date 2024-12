Wetter in NRW rauscht komplett ab – plötzlich kracht es gewaltig!

Das Wetter in NRW rauscht plötzlich doch wieder komplett ab. Zuletzt war noch von vorfrühlingshaften Temperaturen die Rede.

Doch am vierten Advent wendet sich das Blatt. Wetter-Experte Dominik Jung sieht eine heftige Entwicklung auf uns zukommen.

Wetter in NRW geht bergab

Am Samstag (21. Dezember) bestimmen noch relativ milde Luftmassen die Temperaturen in NRW. Doch ab den Nachmittagsstunden halten stürmische Böen Einzug ins Land. Und die pusten so langsam, aber sicher die Wärme aus NRW.

Laut Dominik Jung strömt ab Sonntagvormittag kalte Polarluft aus dem Norden zurück. Die Tageshöchstwerte erreicht das Thermometer deshalb schon am Vormittag. Danach geht es nach Angaben des Wetter-Experten steil bergab. Das Aufeinandertreffen kalter und warmer Luftmassen bleibt nicht ohne Folgen.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 6 bis 9 Grad, nachts 7 bis 1 Grad im Bergland

Sonntag: 5 bis 8 Grad, nachts 3 bis -2 Grad im Bergland

Montag: 4 bis 7 Grad, nachts 3 bis -2 Grad im Bergland

„Kann blitzartig richtig weiß werden“

So drohen nach Angaben von Dominik Jung einzelne, kräftige Wintergewitter mit Stark-Schneefällen bis in tiefe Lagen. „Da kann es auch mal blitzartig richtig weiß werden binnen weniger Minuten, wenn die dicken Schneeflocken runterhauen“, spricht der Meteorologe Klartext.

Am Tag vor Heiligabend liegen die Temperaturen in großen Teilen von NRW über dem Gefrierpunkt. Doch oberhalb von 300 Metern ist weiter mit Schneeregen oder Schnee zu rechnen. „Da kann es auf jeden Fall für die ein oder andere weiße Überraschung reichen“, prognostiziert der Wetter-Experte.

Deutlich mehr Schnee wird allerdings im Süden der Republik erwartet. Wer über die Feiertage seinen Urlaub in den Skiregionen der Alpen plant, sollte seine Schnee-Ketten nicht vergessen. Dominik Jung („wetter.net„) rechnet mit dramatischen Straßenverhältnissen und angesichts von bis zu einem Meter Neuschnee in den Alpen mit erhöhter Lawinengefahr am heiligen Abend. Zumindest hier dürfte weiße Weihnachten garantiert sein.