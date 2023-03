Wetter in NRW: Experte prophezeit großen „Totalausfall“

Das Wetter der vergangenen Tage schien eher durchwachsen zu sein: Teils Regen, dann auch wieder ein paar Schneeflocken, die durch die Luft tanzten. Der wirkliche Wintereinbruch blieb bislang aber noch aus…

Doch kommen jetzt etwa alle Schnee-Fans auf ihre Kosten? Ein Blick in den Wetterbericht der kommenden Tage sorgt jedenfalls für die ein oder andere Überraschung.

Jede Menge Neuschnee erwartet

Bereits in der Nacht auf Mittwoch (8. März) erwartet NRW nochmals ordentlicher Schneefall. Laut des europäischen Wettermodells sogar 20 bis 30 Zentimeter – ob tatsächlich so viel runterkommt, wagt Wetter-Experte Dominik Jung jedoch zu bezweifeln. In Sachen Frost ist allerdings Vorsicht geboten: In der Nacht und den frühen Morgenstunden kann es zu spiegelglatten Straßen kommen.

„Danach ist der Spuk aber auch schon wieder vorbei“, erklärte der Meteorologe. Der Grund: Die Temperaturen werden wieder milder. Von noch mehr Schnee fehlt bis dato jede Spur. „In diesem Jahr ist der Winter ein großer Totalausfall“, stellte Jung fest. Das bestätigt auch ein Blick auf die Berggipfel im Allgäu – denn selbst hier fehlt die weiße Schneedecke.

Milde Temperaturen bringen Dauerregen

Bereits am Donnerstag ist statt Schnee nur noch Regen gemeldet. „Die milde Luft gewinnt Oberhand“, verriet Jung. Am Freitag ist dann zusätzlich noch mit heftigen Sturmböen zu rechnen. „Das ist eher Herbstwetter“, scherzte der Meteorologe. Von Frühlingserwachen fehlt also nach dem bereits ausbleibenden Winter trotzdem noch jede Spur.

Zum Wochenende breitet sich die mildere Luft dann immer weiter Richtung Norden aus. Und das dürfte bei einigen für Freude sorgen: Über die freien Tage werden dann nämlich schon wieder bis zu 15 Grad erwartet. Und genau so soll es auch in der kommenden Woche weitergehen. Sieht so aus, als hätte sich der Mini-Winter spätestens nach dieser Woche dann komplett verabschiedet.