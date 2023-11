Wetter in NRW: Experte verkündet Schnee-Hammer – doch was dann folgt, schlägt dem Fass den Boden aus

Ist das noch November – oder schon wieder April? Stürme, kalt-nasses Regenwetter, dann plötzlich wieder Sonnenschein und zweistellige Temperaturen. Das Wetter in NRW kann sich im Moment offenbar nicht so wirklich entscheiden, wo es im Herbst genau hin will.

Und dann kommt Diplom-Meteorologe Dominik Jung daher und kündigt plötzlich die ersten Schneeflocken des Jahres an. Davon kriegt NRW zwar nicht allzu viel ab – aber die damit einhergehenden irren Temperaturschwankungen bekommt tatsächlich auch der Westen der Republik zu spüren.

Wetter in NRW: Winter-Comeback!

„Am Wochenende sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 700 Meter“, sagt Experte Jung voraus. „Und das bedeutet den ersten Flockenwirbel der aktuellen Wintersaison.“ Am Samstag (11. November) kommt aus nordwestlicher Richtung kühle Luft nach Deutschland – „und das drückt dann die Schneefallgrenze runter“, so der Meteorologe.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Die höheren Lagen vom Schwarzwald über das Allgäu bis hin zum Erzgebirge kriegen davon natürlich am meisten ab – aber wenn aus nordwestlicher Richtung kühle Luft ins Land strömt, kann NRW dem nur schwer ausweichen. Entsprechend sinken die Temperaturen hier am Wochenende auch auf 8 bis 9 Grad hinab.

Doch was dann folgt, dürfte wohl für einige erstaunte Blicke sorgen.

„Wärmeberg“ rollt auf uns zu

Denn nach der Mini-Winter-Premiere geht die Temperaturkurve plötzlich steil nach oben! „Die Temperaturen ziehen nochmal richtig an“, sagt Dominik Jung voraus – und spricht von bis zu 18 (!) Grad am Mittwoch (15. November). Da kann man ja schon fast wieder im Pulli vor die Tür.

Mehr News:

Einen „Wärmeberg“ nennt der Experte diese Entwicklung – und die wird einige Tage von Dauer sein. Die zweite Novemberhälfte könnte mit durchschnittlich zweistelligen Temperaturen daherkommen. So richtig nach Winter klingt das noch nicht.