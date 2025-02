Wetter in NRW: Sibirische Kälte im Anflug? „Alles ist möglich“

Viele können es schon jetzt kaum erwarten, bis der Frühling endlich seine Fühler ausstreckt und sonnige Tage wie am vergangenen Wochenende wieder zur Gewohnheit werden. Doch was das Wetter in NRW jetzt für uns bereit hält, scheint für viele kaum zu glauben.

Denn plötzlich sagen die Wetter-Modelle für NRW und andere Teile Deutschlands sibirische Kälte voraus. Doch ist das auch wirklich Ernst zu nehmen? Eine Expertin findet jetzt deutliche Worte.

Wetter in NRW: XXL-Kältekeule im Anflug

„Alles ist möglich“, bringt es jetzt Kathy Schrey auf den Punkt. Die Wetter-Expertin vom Kanal „wetter.net“ hat in den letzten Tagen den Hauptlauf beobachtet – und kommt aus dem Staunen kaum heraus. Denn während dieser am Montag (3. Februar) noch im Keller war und für den 18. Februar eine sibirische Kaltfront prophezeite, hatte er sich am Dienstag schon wieder relativiert.

+++ Streiks in NRW: Kitas, ÖPNV und Co. – Verdi macht Drohung wahr +++

Winter-Fanatiker müssen laut ihr also die „Hoffnung noch nicht aufgeben“. Aber ob es sich wirklich bloß um eine Modellspinnerei handelt, oder ob da wirklich gerade sibirische Frostluft auf uns zurauscht und das Wetter in NRW wieder die Kälte-Keule schwingt, das bleibt abzuwarten.

SO geht es in den nächsten Tagen weiter

Aber schon am Mittwoch wird sich der erste Schönheitsfehler der Modelle wohl bewahrheiten. Trotz Temperaturen von bis zu 6 Grad in NRW kann sich der Dauerfrost am Boden halten – und das auch am Tag. Die bittere Folge: Auch tagsüber sollen die Straßen spiegelglatt werden.

Wetter-News aus NRW:

Am Donnerstag folgt aller Voraussicht nach beim Wetter in NRW schon der nächste Schlag. Denn dann hat ein Höhentief Niederschlag in Form von Schneeregen oder sogar Schnee zur Folge. Daran soll sich auch am Freitag und Samstag nichts ändern. Weitere News zum Wetter in NRW und anderen Regionen bekommst du bei „wetter.net“ >>>.