Wetter in NRW: Ist der Winter jetzt endgültig gelaufen? Experte deutlich! „Nicht mehr zu erwarten“

Gerade erst hatten wir uns an die winterlichen Temperaturen und den Schnee im Westen gewöhnt, da ist es auch schon wieder vorbei mit dem Kälte-Zauber. Das Wetter in NRW dreht in dieser Woche wieder voll auf – und das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.

Denn während uns Temperaturen von bis zu 14 Grad in dieser Woche schon fast einen Vorgeschmack auf den nicht mehr allzu fernen Frühling geben, gehen diese leider auch mit Sturm und Regen Hand in Hand. Doch dürfen wir nochmal auf ein Winter-Comeback hoffen? Laut einem Experten sieht das Wetter in NRW das wohl erst mal nicht vor.

Wetter in NRW geht die „Milddüse“

Nanu, was ist denn da los? Beim Blick aufs Thermometer rieben sich schon am Montag (22. Januar) viele verwundert die Augen. Bis zu 6 Grad waren da immerhin schon wieder drin. Und da geht in den nächsten Tagen wohl noch deutlich mehr!

Während die Temperaturen etwa im Süden auf bis zu 16 Grad hochklettern, erfreuen wir uns zur Wochenmitte im Westen immerhin über ein stattliches Maximum von bis zu 14 Grad. Dafür sorgt laut Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ auch die „Milddüse“, die schon am Dienstag (23. Januar) ordentlich aufdreht. Das Tau-Wetter ist eingezogen, doch nicht nur das. Auch Sturm, Orkanböen und jede Menge Regen sind in dieser Woche in NRW drin.

Experte rät: „Achtsam sein“

Bis zum Freitag (26. Januar) bleibt’s in NRW dann wechselhaft. Bei milden Temperaturen ist das Wetter ein einziges Auf und Ab. Vor allem zum Wochenende hin soll dann wieder jede Menge Regen einziehen. Größere Hochwasser seien im Westen laut Jung aber nicht mehr zu erwarten. „Trotzdem heißt es achtsam sein“, so der Experten-Rat.

Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag (23. Januar): 6 bis 10 Grad, in Hochlagen maximal 2 Grad

Mittwoch (24. Januar): 9 bis 14 Grad, im Bergland bis zu 1 Grad

Donnerstag (25. Januar): 7 bis 10 Grad, in Hochlagen 1 Grad

Quelle: DWD

Aber was ist denn nun mit dem Winter? Auch auf diese Frage hat der Meteorologe eine klare Antwort. „Winter-Wetter ist nicht mehr zu erwarten“, so seine aktuelle Prognose. Stattdessen soll uns bis Februar Regen en masse blühen.

Ob der Februar das Ruder dann noch mal herumreißen wird, bleibt abzuwarten. Winter-Fans in NRW würde es sicherlich freuen, denn das kann es mit der kalten Jahreszeit doch noch nicht gewesen sein.