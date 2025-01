Wetter in NRW: Experte zerstört alle Hoffnungen – „Es wird nicht besser werden“

Das Wetter im neuen Jahr 2025 lässt einiges zu wünschen übrig. In den letzten Wochen waren die Straßen in NRW zwar von einer glatten Eisschicht überzogen, doch von Schnee fehlte vielerorts jede Spur.

Dass das richtige Winter-Wetter doch noch seinen Weg in den Westen findet, war trotzdem die Hoffnung vieler Winter-Fans aus NRW. Meteorologe Dominik Jung zerstört nun aber alle Hoffnungen auf weiße Landschaften und Schneeflocken, die um die rote Nase gewirbelt werden.

Wetter in NRW: „Es wird nicht besser werden“

In einem Video von „wetter.net“ berichtet Diplom-Meteorologe und Wetter-Experte Dominik Jung, was uns in den nächsten Tagen und Wochen in NRW erwarten kann. „In Sachen Schnee hat sich dieser Winter bisher sehr zurückgehalten“, beginnt der Experte. Dann die Nachricht, die alle Winter-Hoffnungen schmelzen lässt: „Es wird nicht besser werden“ – im Januar ist kein Schnee mehr in NRW zu erwarten. „Da hat man fast schon das Gefühl, der Winter ist gelaufen“, urteilt der Experte.

Am Samstag (25. Januar) soll es schon „fast frühlingshaft warm“ werden, prognostiziert Jung. Die Temperaturen sollen tagsüber in NRW auf etwa 13 Grad steigen. Bis zum Abend hin soll es sich aber wieder abkühlen, woraufhin der Sonntag kühlere (aber trotzdem „deutlich zu warm für Winter-Wetter“) 5 Grad bringen soll.

„Beim Winter tut sich gerade nicht viel“

Die einzig „gute“ Nachricht: „Beim Sonnenschein sieht’s gar nicht so übel aus.“ Denn im Januar wurden in Deutschland bisher 47 Sonnenstunden gemessen – das sind 102 Prozent des Monats-Solls.

Der Diplom-Meteorologe erkennt: „Beim Winter tut sich gerade nicht viel.“ Im Januar wird es wohl nicht mehr mit dem Winter-Wetter in NRW, denn auch am Ende des Monats fallen die Temperaturen deutlich höher als üblich zu dieser Jahreszeit aus.