Wetter in NRW: Expertin kann es nicht schönreden – „Frühling ganz weit entfernt“

Nicht nur in Amerika ist der „Murmeltiertag“ bekannt. Auch hierzulande kennt man die Tradition, dass wenn das Tier nach seinem Winterschlaf aus dem Bau gelockt wird und aufgrund des sonnigen Wetters seinen eigenen Schatten sieht, es wieder zurück im Bau verschwindet und seinen Winterschlaf fortsetzt. Genau das soll am Feiertag in Amerika am Sonntag (2. Februar) mit Murmeltier „Phil“ passiert sein.

Und wie es die Tradition besagt, hat Phil demnach den Fortgang des Winters prophezeit – und das nicht nur in Amerika. Auch in NRW kündigten sich am Sonntag die Vorzeichen für eine Fortsetzung des Winter-Wetters an.

Wetter in NRW: Zeiger stehen auf Winter

Denn laut der Bauernweisheit „Ist’s an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein“, kommt es auch laut dieser Tradition zu einer Verlängerung des Winter-Wetters – und das scheinbar auch in NRW. Denn am Sonntag konnten wir uns über Sonne satt und warme Temperaturen freuen. Doch schon am Montag (3. Februar) kündigte sich dann erbarmungslos die Rückkehr der Kältepeitsche an.

+++ AC/DC mit Konzert-Hammer in NRW! Die Location weckt böse Erinnerungen +++

„Da ist der Frühling noch ganz weit entfernt“, muss jetzt auch Wetter-Expertin Kathy Schrey von „wetter.net“ deutlich werden und lässt die Träume vieler Winter-Feinde jäh zerplatzen.

Hochdruck-Wetter in NRW

Doch bevor der Winter in die Verlängerung geht, können wir uns laut Schrey zunächst über hochdruckgeprägtes Wetter in NRW freuen. So präsentiert sich der Dienstag (4. Februar) mit Sonnenschein und maximal 6 Grad bereits als schönster Tag der Woche. Heißt für alle Frühlings-Enthusiasten: besser einmal genießen.

Diese Wetter-News aus NRW könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Zwar ändert sich an den Temperaturen mit 7 Grad Maximum am Mittwoch und Donnerstag nicht viel. Dafür kündigen sich aber erste Wolken an, die zum Wochenende hin für eine bitterliche Winter-Wende auch in NRW sorgen könnten. Weitere News zu den Wetter-Aussichten erfährst du hier >>>.