Wetter in NRW: Fällt schon der erste Schnee? Experte baff – „Was ist denn jetzt schon wieder los?“

Noch strahlt der Goldene Oktober in einigen Regionen in NRW – doch allzu lange dauert der Herbst nicht mehr. Die Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte ist bereits in Sichtweite, und bis zu den Feiertagen sind es auch nur noch rund acht Wochen. Das heißt: Der Winter kommt immer näher.

Aber deshalb muss ja nicht schon Ende Oktober/Anfang November der erste Schnee fallen … oder? Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ liest aus den Wetterdaten zumindest viel Kälte und ein mögliches Absinken der Schneefallgrenze heraus.

Wetter in NRW: Steht der erste Schneefall bevor?

„Ay Caramba, was ist denn jetzt schon wieder los?“ – direkt zu Beginn seiner Wetter-Prognose vom Donnerstag (24. Oktober) macht Jung keinen Hehl aus seiner Verwunderung. Das europäische Wettermodell ECMWF sagt einen Kälteschub aus Nordeuropa voraus, der in den kommenden Tagen über Deutschland zu spüren sein wird. „Und die würde die Schneefallgrenze runterdrücken auf bis zu 500, teilweise 600 Meter.“ Dann wären nasse Schneeflocken möglich – und ein unerwartet früher Wintereinbruch stünde bevor!

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ab dem 2. oder 3. November wäre es soweit: Die Temperaturen sollen plötzlich heftig abstürzen, so die europäischen Experten. Der Hauptlauf rechnet an diesen Tagen mit Temperaturen von etwa -5 oder -6 Grad Celsius – was laut Dominik Jung für Schneeflocken in mittleren Lagen reichen würde.

Mehr News:

Doch festlegen will sich der Experte darauf nicht – denn das US-amerikanische Wettermodell GFS sieht das komplett anders aus. Hier wird für Deutschland auch Anfang November eine Durchschnittstemperatur über null vorausgesagt, zwischen 5 und 10 (!) Grad Celsius. Das komplett gegensätzliche Modell zum ECMWF, das sogar Schneefall für möglich hält.

Da bleibt wohl nur noch eins übrig: Lieber mal einen wärmeren Pulli zusätzlich bereitlegen – und sich dann spontan dem tagesaktuellen Wetter anpassen.