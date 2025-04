Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – „Überschwemmungspotenzial“

Mit dem Übergang zum Mai hatten wohl viele Frühlingsfans gehofft, dass das Wetter in NRW endlich voll aufdrehen würde. Doch in dieser Woche ist zunächst Gegenteiliges der Fall.

Dabei soll es sogar richtig brisant werden, darf man der aktuellen Prognose von Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ vertrauen. Er spricht jetzt sogar in NRW und anderen Teilen Deutschlands von „Überschwemmungspotenzial“.

Wetter in NRW: DANN kommt es dicke

Schon ab Mittwoch (23. April) nimmt uns Tief Günther in den Schwitzkasten und behält uns bis zum Wochenende voll im Griff. Es drohen laut Jung in aus Westen kommend Schauer und Gewitter, die teils sogar richtig heftig ausfallen können. So könnte das Wetter in NRW sogar „Überschwemmungspotenzial“ in einigen Orten bedeuten.

+++ Zoo in NRW zeigt Aufnahmen von Tier-Baby im Gehege – „Gruselig“ +++

Am Donnerstag steht uns im Westen dann mit gerade mal 10 Grad im Durchschnitt der kühlste Tag der Woche bevor. Bis Freitagmittag könnte das Tief in NRW vorherrschen, dann zieht der Regen in den Süden Deutschlands ab. Immerhin müsse dann niemand mehr frieren, denn die Temperaturen klettern nach dem Einbruch wieder auf milde 16 Grad.

Bahn frei für neues Hoch

Doch schon ab Freitagnachmittag kommt dann die Frühlingswende. Denn dann nimmt ein neues Hoch das Wetter in NRW in Beschlag. Vor allem am Wochenende lohnen sich dann Aktivitäten im Freien. Sonntag soll nach dem kurzzeitigen Einbruch am Donnerstag dann mit 22 Grad sogar der beste Tag der Woche werden.

Noch mehr Wetter-News aus NRW:

Auch der 1. Maifeiertag wird laut Jung „spannend“. „Die Wetterlage – sie kippt wieder um“, bringt es der Wetter-Experte in seinem neuesten Video auf den Punkt. Die erste Maitendenz sieht ebenfalls rosig aus. In NRW sollen die Temperaturen stabil bleiben. Mehr dazu erfährst du im aktuellen Video von „wetter.net“.