Wetter in NRW: Experte sorgt für bittere Gewissheit! „Alles andere als winterlich“

Können wir zum ersten Advent den Glühwein im T-Shirt trinken? Dieser Frage ging Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ am Montagabend (25. November) auf den Grund – mit erstaunlichem Ergebnis.

Denn trotz Wärmeperiode, die am Sonntag (24. November) auch in NRW Einzug hielt und die Temperaturen nochmal auf bis zu 15 Grad hochklettern ließ, soll es zum ersten Adventswochenende hin wieder deutlich kühler werden. Bringt das Wetter in NRW jetzt also endlich den Vollwinter?

Wetter in NRW: „Sieht’s mau aus“

Nein, denn laut aktuellen Prognosen des GFS-Modells hält das Wetter im Westen zunächst keinen neuen Wintereinbruch bereit. Und das könnte so bis zum 11. Dezember bleiben, überbringt Jung die bittere Nachricht. „Für schneebedeckte Landschaften sieht’s ziemlich mau aus“, offenbart er in einem aktuellen Video bei „wetter.net“.

Während uns am Dienstag in NRW noch im Durchschnitt neun Grad bevorstehen und am Mittwoch sogar zehn, klettern die Temperaturen am Donnerstag und Freitag bereits gemächlich auf sieben bis sechs Grad nach unten. Mehr als das soll dann auch zum ersten Advent hin nicht möglich werden.

Immerhin keine nassen Füße mehr

Damit soll es in diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren auch in NRW ein relativ normaler Dezember-Auftakt sein. Dass es aber „alles andere als winterliches Wetter“ ist, das dürfte auch Frostbeulen jetzt klar werden, die sich nicht so warm wie sonst auf dem Weihnachtsmarkt einpacken müssen.

Noch mehr News vom Wetter in NRW:

Immerhin ein Trost soll uns laut Dominik Jung jetzt aber bleiben. Und zwar steht uns nach den verregneten Tagen jetzt eine trockenere Periode bevor. Diese Wetter-Aussichten in NRW werden uns vor allem beim Besuch des Weihnachtsmarktes oder beim Weihnachtsbummel schmecken. Mehr zu den aktuellen Wetter-Aussichten erfährst du hier >>>.