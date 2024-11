Zoo in NRW macht es selbst öffentlich – das gab es noch nie

Nicht nur die Weihnachtsmärkte in NRW öffnen ihre Pforten, auch über die Zoos legt sich der vorweihnachtliche Glanz. Dann sorgen nicht nur zahlreiche Lichterketten für festliche Stimmung, auch eine ganz besondere Aktion sorgt im Allwetterzoo in Münster für eine stimmige Atmosphäre.

Mit den „XMAS Lights“ verwandelt sich das Zoogelände in eine festlich erleuchtete Kulisse – dazu dürfen sich die Besucher in diesem Jahr über eine große Neuerung freuen.

Zoo NRW: Premiere sorgt für große Augen

Gleich mehrere Wochen wird das Lichterfestival im Allwetterzoo Münster für leuchtende Augen bei Groß und Klein sorgen. Schließlich werden Wege, Gebäude und einige Tiergehege in ein besonderes Licht getaucht. Und nicht nur das: Laserprojektionen sorgen zusammen mit der passenden Musikauswahl für Stimmung.

+++ Tierpark Bochum: Pfleger tritt in Gehege – dann wird er plötzlich verfolgt +++

Auch kulinarisch wird es weihnachtlich: Glühwein und warme Speisen begleiten den abendlichen Bummel. Als besonderes Highlight ist in diesem Jahr auch die Meranti-Halle geöffnet. Und nicht nur die: Auch das Löwenhaus und das Elefantenhaus öffnen seine Pforten.

So bleibt die Tropenhalle mit ihrer exotischen Tier- und Pflanzenwelt bis 21 Uhr geöffnet, das Löwen- und Elefantengehege ist sogar bis 21.30 Uhr beleuchtet.

Eintrittspreise für die „XMAS Light“ im Zoo NRW

Los geht die tierische Lichterwelt am 28. November 2024, sie geht bis zum 5. Januar 2025. Zwei Ausnahmen gibt es: An Heiligabend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) bleibt der Zoo geschlossen. Hier eine Auflistung, wieviel ein Besuch der „XMAS Lights“ kostet:

Montag und Donnerstag Freitag bis Sonntag Erwachsene 16,50 € 21,50 € Kinder (6–14 Jahre) 12,00 € 16,00 € Ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten, Senioren ab 65 Jahren) 12,50 € 16,50 € Familien (1 Erwachsener + 4 Kinder o. 2 Erwachsene + 3 Kinder) 45,00 €

57,00 € Eintrittspreise für die „XMAS Lights“ im Allwetterzoo in Münster im Überbrlick

Aber Achtung: Wer seine Karten nicht online, sondern erst vor Ort an der Abendkasse kauft, zahlt übrigens zwei Euro extra. Also lieber vorher die Tickets kaufen, so kann man das tierische Treiben doppelt genießen.