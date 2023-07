Der Sommer 2023 – ein Drama in unzähligen Akten. Selbst der Experte ist bei den aktuellen Aussichten zum Wetter in NRW mit seinem Latein am Ende. Kaum haben die Temperaturen wieder ihr Hoch erreicht, folgen gefährliche Unwetter, die uns in Angst und Schrecken versetzen.

Auch wenn Sonnenanbeter von den mollig warmen Temperaturen und dem Dauerscheinen der Sonne derzeit wohl kaum genug kriegen können, würde sich die Natur über Regen freuen. Und wohl auch der ein oder andere Freund von kühleren Temperaturen wäre über ein paar Grad weniger auf der Skala mehr als erfreut. Aber wird das Wetter in NRW diesem Wunsch in nächster Zeit gerecht?

Wetter in NRW: „Da geht’s morgen rund“

Wie Meteorologe Dominik Jung vom Online-Wetterkanal „wetter.net“ jetzt ankündigt, wird dieser Wunsch erst mal nicht erfüllt werden. Zwar gibt’s im Nordwesten aktuell Einschübe mit kälteren Luftmassen. Doch Tief „Sandor“ hält ordentlich dagegen und beschert uns auch in nächster Zeit fast tropische Hitze. Daran ändern nicht mal die starken Gewitter oder Unwetter etwas, die sich langsam anbahnen.

Die Erinnerungen an das Unwetter vom Sonntag (9. Juli) sind noch nicht vergessen, da kommt schon der nächste Hammer auf uns zu. „Da knallt’s gewaltig“, beschreibt es Jung in seinem neuesten Video und meint den Samstag (15. Juli). „Da geht’s morgen rund.“

Getreu dem Motto „Erst die Hitze, dann die Blitze“, das diesem Sommer 2023 quasi auf den Leib geschrieben steht, müssen wir uns wieder warm anziehen. Das aber nur im übertragenen Sinne, denn bei Temperaturen von 27 bis 29 Grad, die laut dem „Deutschen Wetterdienst“ auf uns zukommen, bleibt uns die Hitze der vergangenen Woche auch weiterhin erhalten.

Was kommt jetzt auf uns zu?

Am Sonntag (16. Juli) soll dann der ganze Spuk aber auch schon wieder vorbei sein. Dann sei erst mal kein Regen in Sicht. Auch die Temperaturen gehen dann minimal auf 23 bis 26 Grad zurück. Diese Wetterlage bleibt uns auch zum Wochenauftakt erhalten. Bei bis zu 25 Grad und vereinzelten Schauern starten wir dann wieder in die neue Arbeits- bzw. schon in die vierte volle Sommerferienwoche.

Der Blick auf die Prognosen der Wettermodelle bis Ende Juli sorgen bei Experte Dominik Jung allerdings für Stirnrunzeln. Denn diese zeigen kaum Signale für hohe Niederschlagsmengen an. Auch im Vergleich mit vergangenen Sommern zeigt sich: Der diesjährige Sommer ist einer der wärmsten, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. Doch wie es die nächsten Wochen mit dem Wetter in NRW wirklich weitergehen wird, das steht noch in den Sternen geschrieben und wird sich erst noch zeigen.