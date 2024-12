Wetter in NRW: „Milddüse“ schlägt zu – ausgerechnet dann

Die Wahrheit über das Wetter in NRW möchte niemand hören. Wenn es um die Frage geht, wie wohl das Wetter rund um Weihnachten wird, hätte jeder natürlich gerne diese Antwort: Es wird weiß! Doch wird es das auch?

Zwei Wochen vor Heiligabend kann man das selbstverständlich nicht genau voraussagen. Doch wer die Wetter-Prognosen studiert, erhält bereits einen Anhaltspunkt auf das, was da kommen mag. Doch dürfte das wohl kaum jemandem in NRW gefallen.

Wetter in NRW: „Milddüse“ zu Weihnachten

Werden wir grüne oder weiße Weihnachten bekommen? Das ist hier die Frage, die sich viele kurz vor dem Fest stellen. Doch eine klare Antwort kann Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ so früh noch nicht geben. Im Gegensatz zum letzten Jahr steht noch „gar nix frühzeitig klar“. So könnte es in diesem Jahr auch eine Überraschung geben.

Auch aktuell: NRW: Mann (31) soll seine Frau (20) in der Badewanne ertränkt haben – Foto-Fahndung!

Besonders wahrscheinlich wären allerdings milde Temperaturen zu Weihnachten. Das Europäische Wettermodell sieht eine „Milddüse“ unmittelbar vor Heiligabend voraus. Zehn Grad wären im Hauptlauf des ECMWF möglich. Und auch das Ensemble-Mittel geht von drei bis fünf Grad aus. Laut dem aktuellen 6er-Lauf wären ein bis acht Grad wahrscheinlich.

Wetter in NRW: Weiße Weihnachten unwahrscheinlich

Bei derartigen Temperaturen ist kaum an Schnee zu denken. Der könnte laut dem ECMWF höchstens die äußere südöstliche Spitze von NRW treffen und dann auch nur in höheren Lagen ein paar Zentimeter bringen. So viel zum Thema weiße Weihnachten.

Mehr News:

Die „nüchterne“ Wahrheit lautet: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es in den tiefen Lagen an Heiligabend eine Schneedecke gibt, sind aktuell sehr gering. Wir sprechen von 5 bis 10 Prozent“, muss Jung enttäuschen. Doch bis es so weit ist, vergehen noch ein paar Tage und künftige Prognosen könnte wieder ganz anderes Wetter voraussagen. Da hilft nur Abwarten und Tee trinken.